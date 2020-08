Zranění přišlo v nejlepší možnou dobu. Play-off NHL bude pro hráče psychicky náročné, říká Tomáš Hertl

Praha Co se zdraví týče, lze Tomáše Hertla považovat za hokejového smolaře. Český hokejový útočník si během své kariéry prošel několika zraněními, od ledna se zotavoval z velké operace kolene. Teď má před sebou snad už jen radostné události. Pomalu se vrací na led, vyhlíží novou sezonu NHL a zároveň se s manželkou těší na přírůstek do rodiny.

San Jose Sharks, kde Hertl působí už od roku 2013, patří každoročně k největším aspirantům na zisk Stanley Cupu. Tato sezona se ale celku z Kalifornie vůbec nepodařila. „Každý to chtěl vzít na sebe, ale trochu jsme zapomínali, že musíme hlavně fungovat jako jeden tým,“ okomentoval absenci v play-off šestadvacetiletý odchovanec pražské Slavie v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak jste na tom zdravotně? Koleno drží?

Ano, už zhruba měsíc trénuju naplno a cítím se dobře. Žádné problémy se neobjevily, takže doufám, že je to na dobré cestě.

Lidovky.cz: Připravujete se sám, nebo s někým ve skupince?

Už třetím nebo čtvrtým rokem trénuji s Filipem Chlapíkem (útočník Ottawa Senators, pozn. red.). Držíme se plánů, které dostáváme z Ameriky. S naším kondičním koučem ze San Jose jsem ve spojení každý týden a snažím se dodržovat úkoly, které mi zadá.

Lidovky.cz: Měl jste už možnost si sklouznout po ledě?

Na ledě jsem byl pouze během kempu, který pořádáme pro mladé hokejisty. Zatím jedu suchou přípravu, ale už příští týden bych se měl dostat i na led.

Lidovky.cz: Čemu jinému se věnujete kromě hokeje? Našel jste si během pauzy nové záliby?

Baví mě tenis, ale nechtěl jsem úplně riskovat, když mám za sebou dlouhou rekonvalescenci po operaci kolene. Celkem pravidelně chodím na golf. Určitě tam vidím velký prostor pro zlepšení. (směje se) Zatím to není úplně ono, ale snažím se posouvat.

Lidovky.cz: Vyrazil jste někam na dovolenou?

Před pár dny jsme se s manželkou vrátili z Chorvatska, kde jsme strávili asi týden. Dovolenou jsme pojali formou aktivního odpočinku. Několik dní jsme strávili jen u moře, ale také jsme procestovali dva národní parky. Moc jsme si to užili, bylo to super.

Lidovky.cz: Sezona pro vás vinou zranění skončila už v lednu. Předpokládám, že hokej vám hodně chybí…

Máte pravdu. Naposledy jsem hrál před sedmi měsíci, už je to dlouhá doba. Navíc nová sezona je zatím pořád tak trochu v nedohlednu, což je nepříjemné i z hlediska tréninku. Za normálních okolností pracuji s tím, že v polovině září se rozjíždí předsezónní kempy, ale teď se neví, jestli se začne v prosinci nebo až v lednu. Je to těžké na psychiku, protože pořád dokola trénujete a makáte. Ale nedá se nic dělat.

Lidovky.cz: Berete to třeba tak, že vaše zranění přišlo, s nadsázkou řečeno, ve správné období, kdy se hokej skoro nehraje, a máte tak spoustu času na to se pořádně připravit na další sezonu?

S rodinou jsme se bavili o tom, že na zranění sice není nikdy dobrý čas, ale to moje přišlo v nejlepší možnou dobu. Ještě jsem stihl All-Star Game a vzhledem k předčasnému konci základní části jsem ani nezmeškal tolik zápasů. Teď mám spoustu času na přípravu a nepotřebuji nic uspěchat, což je určitě dobré.

Lidovky.cz: Kde vidíte hlavní příčiny toho, že se San Jose nedařilo? S vaší absencí v play-off počítal málokdo.

Zaspali jsme začátek soutěže, nedařilo se nám už v přípravě. Neměli jsme se čeho chytit, později proběhly i hromadné rozhovory v kabině, protože atmosféra nebyla ideální. Máme hodně lídrů, každý to chtěl vzít na sebe, ale trochu jsme zapomínali, že musíme hlavně fungovat jako jeden tým. Do příští sezony musíme vstoupit úplně jinak a zkusit navázat na předchozí úspěšné ročníky. Je jedno, kdo bude sbírat body, ale hlavně musíme chtít vyhrávat.

Lidovky.cz: San Jose má poměrně málo prostoru pod platovým stropem. Máte zprávy, zda přijdou v týmu změny, proběhne třeba malá přestavba, nebo budete mít i nadále vítězné ambice?

V San Jose jsou pořád ty nejvyšší cíle, majitel přestavbu určitě neplánuje. Chceme hrát nahoře v tabulce. Těžko říct, jestli dojde k nějakým výraznějším změnám. Člověk nikdy neví, co generální manažer vymyslí. Žádné zprávy o možných odchodech zatím nemám. Musíme počkat, až se dohraje tato sezona.

Lidovky.cz: Jak moc by vás mrzelo, kdyby San Jose opustila klubová legenda Joe Thornton, kterému končí smlouva?

Bylo by smutné, kdyby odešel. Mám k němu hodně blízko. Dá se říct, že jsem vedle něj v NHL vyrostl, vzal si mě pod svá křídla. Je to skvělý kluk, který nezkazí žádnou legraci, a zároveň jeden z nejlepších nahrávačů v historii soutěže. Našemu týmu má pořád co nabídnout, takže bych určitě uvítal, kdyby ještě třeba na rok podepsal.

Lidovky.cz: Jste i přes léto v kontaktu se spoluhráči? Máte informace ohledně situace v USA ohledně koronaviru?

S pár klukama si píšu, v Kalifornii mám i několik známých. Opatření se začala uvolňovat, ale v posledních týdnech se situace zase zhoršuje. Amerika je koronavirem hodně zasažená, úplně slavné to není. Uvidíme, čísla se mění každý den. Doufám, že půjdou dolů a během zimy budeme moct začít novou sezonu bez jakýchkoliv komplikací.

Lidovky.cz: V sobotu začíná play-off. Mrzí vás, že se ho neúčastníte, nebo jste vzhledem ke všem opatřením a hokeji bez diváků spíše rád, že se vás to netýká?

Těžko říct. Samozřejmě mě štve, že jsme se do play-off nedostali a nemůžeme bojovat o Stanley Cup. Na druhou stranu, pro hráče asi nebude úplně příjemné tam trávit čas bez rodin a dodržovat všechna nařízení. V podstatě budou celou dobu zavření na hotelu. Na psychiku to nebude jednoduché, obzvláště pro týmy, které postoupí daleko. Když se na to ale podívám z hokejového hlediska, tak každý chce vyhrávat a udělat nějaký úspěch.

Lidovky.cz: Jaký na dohrání sezony máte názor? Také v tom vidíte především finanční důvody?

Všem je jasné, že peníze hrají velkou roli. Není to jen případ NHL, třeba NBA k tomu přistoupila podobně. V klubech se okolo hokeje pohybuje spousta lidí, a když se nehraje, všichni finančně strádají. Je to stejné jako v kterémkoliv jiném zaměstnání. Když se nepracuje, nevydělává se. Z tohoto hlediska je důležité, aby se sezona dohrála.

Lidovky.cz: Budete play-off sledovat?

Zápasy na sebe budou navazovat, hrát se bude celý den. Když si někdy během odpoledne nebo večera najdu čas, rád se na hokej podívám. Budu sledovat české kluky a držet jim palce. Věřím, že se všichni postupem času rozehrají a bude se hrát se parádní hokej. Chvíli běžela fotbalová liga, ale tolik sportu v televizi zase není, takže se těším.

Lidovky.cz: Kdybyste měl vybrat 2-3 týmy, které podle vás budou patřit k favoritům, kdo by to byl?

Je těžké někoho vybrat, protože všichni začínají od nuly a nikdo není pořádně rozehraný. Základní část skončila před dlouhou dobu a postavení v tabulce se úplně nemůže brát v potaz. Z východní konference bych vybral Boston, který táhnou Davidové Krejčí a Pastrňák. Mají výborný tým, stejně jako třeba Tampa Bay. Na západě favorizuji Vegas a klidně znovu St. Louis, kde hrají opravdu nepříjemný hokej. Ale jak říkám, je to hodně otevřené. Kdokoliv může chytnout skvělou formu a dojít až do konce. Necháme se překvapit.

Lidovky.cz: U hráčů, kteří do play-off nenaskočí, se řeší možnost odehrát podzim v Evropě. U vás si ale San Jose tuto variantu spíše nepřipouští, že?

Vím, že někteří mladí kluci tuto možnost zvažují. Já jsem to popravdě ani neřešil, nechce se mi riskovat. I proto jsem se k tréninku na ledě úplně nehnal a spíše vyčkával, až budu stoprocentně připraven. Nemyslím si, že je dobré to nějak uspěchat kvůli pár zápasům v Evropě, především chci být pro příští sezonu zdravotně v pořádku.

Lidovky.cz: Plánujete se s některým z českých týmů domluvit a zapojit se do hromadného tréninku?

Zatím jsem se o tom s nikým nebavil. Teprve teď bud na ledě začínat. S Filipem Chlapíkem a s bráchou, který pro nás chystá různá cvičení, se chceme hlavně věnovat technice, různým dovednostem a také střelbě. Budu se snažit, abych si zvykl na puk a co nejdříve to zase dostal do ruky, i kvůli kolenu to nechci nijak uspěchat. Půjde hlavně o to, abych si to užíval a zase našel chuť k hokeji, na fyzičce začnu pracovat až postupem času.

Lidovky.cz: Co říkáte tomu, že by se NHL během léta měla v příštích letech stát tradicí?

Moc si to neumím představit. Myslím si, že většině hráčů, a především Evropanům, se to líbit nebude. Jsme zvyklí se na léto vracet domů, pro kluky s rodinami by to bylo obzvlášť komplikované. Navíc, hrát během léta třeba v Las Vegas, kde je skoro až čtyřicet stupňů, by také nebylo zrovna příjemné. Uvidíme, jak se vedení NHL rozhodne, ale osobně doufám, že se bude pokračovat v normálním režimu.

Lidovky.cz: Na druhou stranu, z jednání o kolektivní smlouvě zřejmě vzejde návrat hráčů NHL na olympiádu. To určitě vítáte, ne?

Za to jsem opravdu rád. Smlouva byla schválena, takže máme možnost se zúčastnit příštích dvou olympiád. Pro každého hráče je to nesmírně prestižní turnaj, všichni se ho chtějí zúčastnit. Je obrovská čest reprezentovat svou zemi. Zároveň můžete nasát tu olympijskou atmosféru a chodit fandit i na ostatní sporty. O hry v Soči jsem přišel kvůli zranění. Doufám, že mi tentokráte zdraví vydrží a budu mít i výkonnost, abych měl možnost si pod pěti kruhy zahrát. Pořád je to ale daleko.

Lidovky.cz: Na podzim očekáváte narození prvního syna. Jak se na to připravujete a jak se těšíte?

Bude to něco úplně nového, ale s manželkou se hrozně těšíme. Sice je taková zvláštní doba, ale zrovna v tomto případě nám to krásně vyšlo. Manželka bude rodit v Americe, poletíme tam o měsíc dříve. Termín máme v listopadu a nová sezona by měla začít nejdříve v prosinci. Jsem rád, že místo toho, abych cestoval po zápasech, jí budu po ruce a těmi začátky projdeme společně.