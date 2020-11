Zůstane Kousal nakonec v Pardubicích? Při nižší hladině v THC v krvi je možné jeho setrvání

Pardubice THC v krvi hokejisty Roberta Kousala nejspíš zůstane bez dohry. Tedy alespoň z hlediska dopingového postihu. Druhou otázkou je postoj Pardubic, které hráče do vyřešení případu odstavily. Je však možné, že v klubu nakonec neskončí.

Jsou to už dva týdny, co policejní hlídka nachytala hokejistu Roberta Kousala s THC v krvi. Dosud však není jasné, v jaké výši, což je určující s ohledem na jeho budoucnost v Pardubicích.

THC a doping Z pohledu antidopingových pravidel je látka THC zakázaná při soutěži, to znamená, že by sportovec musel podstoupit kontrolu 12 hodin před zápasem, v době zápasu nebo neprodleně po jeho skončení. Jedině pak by mohl být případ šetřen jako porušení antidopingových pravidel. Navíc detekce THC je založena na analýze jeho metabolitu (karboxy-THC), pro který je určen dost vysoký kvantitativní limit, protože marihuana je braná jako rekreační droga. Tresty jsou obecně nižší, obvykle od 3 měsíců do 2 let. Maximem jsou 4 roky - zde záleží, zda jde o recidivu apod.

Proč to tak trvá? „Výsledky ještě nemáme a zatím nedokážeme říct, kdy je vědět budeme. Policie totiž záležitost předala pardubickému magistrátu, který bude případ nejprve řešit v přestupkové komisi,“ říká mluvčí klubu Pavel Poulíček.



Teprve ve chvíli, kdy Kousal dostane od úřadu vyrozumění, zasedne představenstvo Dynama. Při rozhodování bude brát ohled na výši THC v krvi. Pokud bude vysoká, hrozí vyhazov, protože bude zřejmé, že marihuanu kouřil. Při nižší hladině však v týmu možná zůstane.

Značilo by to, že mohl užívat kapky CBD, které jsou legální, zároveň však obsahují THC ve stopovém množství do 0,2 %. Na druhou stranu to však nemusí být jistota, protože THC se v krvi drží několik měsíců.

Kousalova reputace ovšem bezesporu utrpěla, nejspíš se ale vyhne i dopingovému trestu, který se v případě THC pohybuje obvykle v rozmezí od tří měsíců do dvou let. Disciplinární komise se totiž případem zabývat nemůže.

„Má pravomoc řešit pouze případy, se kterými se na ni obrátí Antidopingový výbor ČR,“ říká mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund. V překladu to znamená, že by Kousal musel být chycen při antidopingové kontrole, zatímco přítomnost THC v jeho krvi byla zjištěna při policejní kontrole.

Úplně vyhráno však Kousal nemá. Policie a Národní protidrogová centrála totiž s antidopingovým výborem spolupracují na případech týkajících se profesionálních sportovců, automaticky to však neznamená, že dojde k disciplinárnímu řízení.

„Je to případ od případu a tento komentovat nemohu, protože neznám jeho detaily,“ reaguje Tomáš Vávra z antidopingového výboru.

Celá problematika je velice složitá a vždy rozhodují detaily. Podobně jako Kousal byl při policejní kontrole přistižen jiný pardubický hokejista Petr Čáslava, který měl pozitivní test na kokain. U něj se případ k disciplinárce nedostal.

„U kokainu je detekce daleko nižší, protože se v těle drží jen v řádu hodin. Jde také o látku, která je stejně jako THC zakázaná při soutěži, tudíž pokud není hráč přistižen při kontrole okolo zápasu, trest mu nehrozí.“

Při rozhodování Pardubic a jejího majitele Petra Dědka bude hrát roli dopad celé kauzy na vnímání klubu veřejností. Ten je vzhledem k podobným průšvihům z minulosti pošramocen a nové vedení musí získat důvěru. Klíčová bude otázka, zda dokáže Kousala věrohodně obhájit.

Jisté je, že Kousalovo jméno zůstane částečně poskvrněné bez ohledu na detailní výsledek krevního rozboru. Pro řadu fanoušků bude nezodpovědným a v případě vyhazovu z Pardubic by to platilo dvojnásob. Je jasné, že pak by žil se stigma, které by se mohlo promítnout i při hledání nového angažmá.

„Osobně si nemyslím, že mu to kariéru zásadně ovlivní,“ tvrdí na druhou stranu hokejový expert Milan Antoš, jenž argumentuje tím, že pokaždé bude při rozhodování manažerů rozhodovat um hráče a jeho potenciální přínos pro tým.



„Reálně si to můžeme přirovnat k Martinu Réwayovi - všichni o něm věděli, že je dlouhodobě problémový, ale stejně s ním podepisovali smlouvy. Pořád mu totiž věřili a stálo jim za to dát mu šanci. Proto Kousalovi úplné odříznutí nehrozí.“

Jediné riziko tedy spočívá v tom, že by musel projít zkušebním obdobím, například ročním kontraktem, během nějž by musel přesvědčit, že je na něj spoleh a že si zaslouží předchozí plnohodnotný plat.