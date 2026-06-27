Hokejbalisté deklasovali Finsko, ve finále domácího MS se utkají se Spojenými státy

Češi získali zlato i v letech 1998 v Litoměřicích a 2009 v Plzni. Druzí skončili sedmkrát včetně minulých dvou šampionátů. K tomu přidali tři bronzy a bez medaile zůstali dosud jen dvakrát. Američané jsou ve finále teprve podruhé, v roce 2015 v Zugu podlehli Slovensku.
„Utkání se nám povedlo nadmíru. Finsko má velmi kvalitní tým, což prokázalo v několika předchozích zápasech na turnaji. Hlavně se postaralo o velké překvapení vyřazením Slovenska. K semifinále jsme přistoupili s maximální pozorností a respektem. K tomu, že jsme zápas takhle skvěle zvládli, přispěl náš gól do šatny v závěru první třetiny a perfektní nástup do druhé části,“ řekl Kuna oficiálnímu webu turnaje.
Za výhrou vykročil stále neporažený český tým už po 51 sekundách semifinále, kdy se z levého kruhu trefil Samuel Neo Kucharčík. Ve 14. minutě vyrovnal Tomi Jeskanen, ale Češi se vrátili do vedení v poslední sekundě úvodní části, kdy Vojtěch Jágr dorazil míček do odkryté branky po střele Martina Kubíčka.
Ve druhé části domácí čtyřmi góly zlomili odpor Finů, které na úvod turnaje porazili po přestřelce 8:6. V 17. minutě se prosadil dorážkou Lukáš Lhota a za 101 sekund zakončil akci Jana Čejky také bekhendem Dalimil Zvonek.
Villeharta Kuusama nahradil ve finském brankovišti Louis Herpin a po 37 sekundách ho překonal Vít Rozlílek. Ve 23. minutě bekhendem mezi betony skóroval podruhé.
Po 18 sekundách závěrečné části se prosadil podruhé v utkání také Jágr. V 37. minutě se těsně po skončení přesilovky trefil z pozice mezi kruhy Lhota a také se zařadil mezi dvougólové střelce.
„Ve finále nás čekají USA. Určitě se na ně dobře připravíme a budeme se snažit předvést nejlepší hokejbal. V kabině panuje dobrá nálada, ale nijak to nepřeceňujeme. Postup do finále je skvělý úspěch pro fanoušky, pro celé Česko i pro hokejbal jako takový. Dvě předchozí finále nám sice nevyšla, ale teď to můžeme konečně urvat na naši stranu,“ dodal Kuna.
Mistrovství světa v hokejbalu
Ostrava:
Semifinále:
USA - Kanda 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).