Weitz se před pěti lety dozvěděl, že má leukémii, ale po roce a půl léčení a chození na chemoterapii dokázal potíže překonat.
Nemoc se mu však vrátila. Bojovník Weitz úspěšně podstoupil transplantaci kostní dřeně a chystal se zařadit do běžného života. Studoval školu se sportovním zaměřením a plánoval trenérskou kariéru. Jenže podruhé talentovaný hráč zákeřného protivníka neporazil.
„S hlubokým zármutkem v našem sešívaném srdci oznamujeme, že nás v úterý navždy opustil Sebastian Weitz. Skvělý hokejista, obrovský bojovník i patron projektu O kapku lepší hokej – čest jeho památce,“ oznámila Slavia.