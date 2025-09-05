Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Autor:
  21:48
Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

ilustrační snímek | foto: HC Slavia Praha

Weitz se před pěti lety dozvěděl, že má leukémii, ale po roce a půl léčení a chození na chemoterapii dokázal potíže překonat.

Nemoc se mu však vrátila. Bojovník Weitz úspěšně podstoupil transplantaci kostní dřeně a chystal se zařadit do běžného života. Studoval školu se sportovním zaměřením a plánoval trenérskou kariéru. Jenže podruhé talentovaný hráč zákeřného protivníka neporazil.

„S hlubokým zármutkem v našem sešívaném srdci oznamujeme, že nás v úterý navždy opustil Sebastian Weitz. Skvělý hokejista, obrovský bojovník i patron projektu O kapku lepší hokej – čest jeho památce,“ oznámila Slavia.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.