Úterní sedmý duel ve vyprodané Horácké aréně otočila Dukla dvěma brankami ve druhé třetině a v závěrečném dějství triumf potvrdila.
Jihlava si tak po roce zopakuje barážovou sérii o extraligu. Loni prohrála s Olomoucí 0:4, kvůli rekonstrukci Horácké arény ale hrála všechny zápasy na Hané. V baráži bude letos usilovat o návrat do extraligy, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18. Zlín sestoupil z nejvyšší soutěže v roce 2022 a na návrat si musí počkat.
Baráž o extraligu
Program jistých zápasů (hraje se na 4 vítězství)
Pátek 17. dubna - 1. zápas:
Sobota 18. dubna - 2. zápas:
Úterý 21. dubna - 3. zápas:
Středa 22. dubna - 4. zápas:
V rozhodující bitvě už po 18 sekundách vytáhl zlínský gólman Huf parádní zákrok po střele Dundáčka a teči Michnáče. Hosté i v dalším průběhu čelili náporu jihlavských hokejistů, což se jim úspěšně dařilo.
Zlín udeřil v 11. minutě. Šlahař poslal do mezikruží přihrávku na Aleksiho Salonena, který napřáhl ke střele a našel skulinu v Beranově výstroji. Zlín tak docílil to, co potřeboval, a dále bránil ofenzivní, jenže neproduktivní akce Dukly.
Největší šanci na vyrovnání měl v 15. minutě Burkov - prosmýkl se z pravého křídla před Hufa, ale zlínská gólmanská stálice se opět vyznamenala, stejně jako o minutu později při dorážce Michnáčovy střely.
Ve druhé třetině se obraz hry nezměnil, aktivita Dukly narážela na pevný obranný val zlínských hráčů. Zvýšený tlak do předbrankového prostoru se ale Jihlavě vyplatil po čtyřech minutách hry. Dlapovu střelu před Hufem tečoval Harkabus a vyrovnal na 1:1. Zlín pak čelil dvouminutovému oslabení a těsně před vypršením Štibingrova trestu z velkého úhlu prostřelil Hufa Michnáč.
Hosté se po dvou inkasovaných brankách zvedali jen pomalu, při přesilové hře se do sebe pustili Dundáček s Jarůškem, oba dostali trest na pět minut, ale gólový stav se nezměnil ani po Holíkově střele ani Menšíkově pokusu.
Klíčem k průběhu třetí třetiny se stala 42. minuta. Huf před sebe jen vyrazil Menšíkovu střelu a nikým nehlídaný Štefančík ji dorazil do sítě. Zlín musel vrhnout veškerou energii do útoku a jít do rizika. Mohl na to doplatit při sólu střelce třetí branky, ale Huf skomírající akcie hostů ještě podržel.
Čas hrál ve prospěch Dukly, její pevná obrana nepouštěla hosty před Berana a vlastní útočnou aktivitou zaměstnávala Hufa. V 54. minutě ujel zlínské obraně Kulda, čtvrtým gólem definitivně zlomil odpor hostů, kteří čtyři minuty před koncem odvolali Hufa. Ale nepřineslo to ani jeden gólový efekt.
23:59 Harkabus (Dlapa)
27:00 Michnáč (Burkov)
41:34 Štefančík (Menšík, Čachotský)
53:35 Kulda (Michnáč)
10:51 A. Salonen (Šlahař, Válek)
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Bukač, Krenželok – Michnáč, Kulda, Lhoták – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Čachotský (C) – Pořízek, Jáchym, Jiránek.
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Sadovikov, Válek – Říčka, Heš, Z. Doležal – Sedláček (A), Gago, Köhler – Mužík.
Rozhodčí: Hribik, Kika – Kokrment, Maňák
Počet diváků: 5750
Stav série: 4:3