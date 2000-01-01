Pardubice mohutně slaví. Hokejisté Dynama se po čtrnácti letech vrátili na extraligový trůn. V naší fotogalerii se můžete podívat na první momenty euforie, bouřlivé oslavy i noční atmosféru na Pernštýnském náměstí, kde v chladném počasí své hrdiny vítaly stovky nadšených fanoušků. Na tomto snímku se s Masarykovým pohárem nad hlavou raduje Roman Červenka, vlevo je trenér Filip Pešán, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Své hrdiny vítaly v noci na Pernštýnském náměstí v Pardubicích stovky fanoušků, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Ještě na stadionu v Třinci, pak po cestě autobusem i na pódiu na Pernštýnském náměstí protekly hektolitry šampaňského. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Do pozdních ranních hodin čekaly na Pernštýňáku na své miláčky tisíce lidí. Hráči s pohárem přijeli až kolem třetí, otrávený z toho ale rozhodně nikdo nebyl. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Ještě na začátku sezony se uvažovalo o jeho hostování v jiném extraligovém celku. Čtyřiadvacetiletý kanadský obránce Miguel Tourigny však nakonec uhranul celou ligu a právem si vydobyl místo v sestavě Dynama. A taky na Pernštýnském náměstí. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Jan Mandát byl hned od úvodu pasován na tahouna pardubických oslav. Prožíval nejšťastnější chvíle svého života, hecoval publikum i spoluhráče. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Hráči si na Pernštýnském náměstí užívali euforii před tisícovým davem lidí pod podiem dlouho do hluboké noci. Před čtvrtou ráno pak zmizeli na soukromý večírek. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
První pořádný zápis do životopisu má za sebou taky Martin Kaut. Premiérový kariérní titul je pro něj zadostiučiněním poté, co vynechal téměř celou sezonu kvůli komplikovanému zranění kolene. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán. Titul bere po deseti letech, naposledy se mu to povedlo v roce 2016 s Libercem. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Hokejisté Pardubic slaví s fanoušky na zaplněném Pernštýnském náměstí svůj sedmý extraligový titul v historii. Nad hlavou drží Masarykův pohár majitel klubu Petr Dědek, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Hokejisté Pardubic slaví s fanoušky na zaplněném Pernštýnském náměstí svůj sedmý extraligový titul v historii. Na snímku majitel klubu Petr Dědek, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Drtivá většina hráčů po celý večer i noc schytávala alkoholovou sprchu. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Hokejisté Pardubic slaví s fanoušky na zaplněném Pernštýnském náměstí svůj sedmý extraligový titul v historii, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Hokejisté Pardubic slaví s fanoušky na zaplněném Pernštýnském náměstí svůj sedmý extraligový titul v historii. Nad hlavou drží mistrovský pohár trenér Filip Pešán, 29. dubna 2026.
Autor: ČTK
Jedním z nejvíce slavících hráčů byl slovenský útočník Miloš Kelemen. V play off expert na černou práci a „trash talk“ se soupeři. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Každý z hráčů pardubického Dynama si na podiu před tisíci lidmi zvedl nad hlavu mistrovský pohár pro vítěze extraligy. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Kapitán Dynama Lukáš Sedlák je týmovým lídrem na ledě i mimo něj. Stejně jako spoluhráčům věnoval titul i všem fanouškům a členům realizačního týmu, kteří týmu tvoří zázemí. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Zpívalo se, pilo a slavilo. Český „Hockeytown“ po čtrnácti letech zalila mistrovská radost. Dynamo získalo svůj sedmý titul v klubové historii, když ve finále porazilo třinecké Oceláře 4:2 na zápasy. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Radost měli pochopitelně všichni. Třeba útočník Jiří Smejkal, ten kvůli zranění ruky promeškal valnou většinu sezony, ale v play off už absolvoval plnou porci 17 zápasů s bilancí 5+3. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Mistrem extraligy se stal i gólman protřelý NHL Malcolm Subban. Cestou z Třince v autobuse hned volal svému slavnému bratrovi P. K. Subbanovi, na náměstí pak dokonce zpíval a zkoušel české pokřiky pardubických fanoušků. (29. dubna 2026)
Autor: Tomáš Kubelka
Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítají mistry. (28. dubna 2026)
Autor: Kryštof Ženatý, MF DNES
Fanoušci sledující finálový zápas Dynamo Pardubice - Třinec na velkoplošné obrazovce na Pernštýnském náměstí. (28. dubna 2026)
Autor: ČTK
Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá kapitán Lukáš Sedlák.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
