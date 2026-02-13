Kdy a kde sledovat hokej žen Česko – Švédsko v TV?
Čtvrtfinále českých hokejistek proti Švédsku můžete živě sledovat na stanicích Eurosport 2 nebo na platformě HBO Max. Česká televize nabídne duel prostřednictvím iVysílání na ČT sport Plus.
|Datum:
|pátek 13. února 2026 od 16:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Rho v Miláně
|TV přenos
|Eurosport 2, HBO Max, ČT sport Plus
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Ve stejný čas hrají hokejisté a Jílek zabojuje o medaili
V době čtvrtfinálového utkání hokejistek Česko – Švédsko se koná i závod v rychlobruslení na 10000 metrů, kde patří k favoritům Metoděj Jílek. Hraje se hokej mužů Česko – Francie a první a druhou jízdou ve skeletonu žen má na programu Anna Fernstädtová.
- Zápas českých hokejistů proti Francii můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.
- Metoděje Jílka v další medailové bitvě naladíte v iVysílání na ČT sport plus. Závod vysílá i stanice Eurosport 1 a platforma HBO Max.
- Ze skeletonu žen bude Česká televize dávat vstupy v přestávkách hokejových zápasů. Naladit ho můžete na HBO Max.
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Výsledky týmů na olympijském turnaji v Miláně
Češky hrály v elitní skupině A a skončily třetí. Porazily pouze Finsko. Švédky bez ztráty bodu ovládly skupinu B.
Zápasy českých hokejistek na ZOH 2026
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|09.02.2026
|Kanada – Česko
|5:1
|08.02.2026
|Česko – Finsko
|2:0
|06.02.2026
|Česko – Švýcarsko
|3:4
|05.02.2026
|USA – Česko
|5:1
Zápasy švédských hokejistek na ZOH 2026
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10.02.2026
|Japonsko – Švédsko
|0:4
|08.02.2026
|Francie – Švédsko
|0:4
|07.02.2026
|Švédsko – Itálie
|6:1
|05.02.2026
|Švédsko – Německo
|4:1
Olympijské starty hokejistek Švédska a Česka
- Hokejistky Švédska startovaly na všech sedmi olympijských turnajích. Jednou získaly stříbro a jednou bronz.
|ZOH
|Místo konání
|Výsledek
|1998
|Japonsko (Nagano)
|5. místo
|2002
|USA (Salt Lake City)
|🥉 Bronzová medaile
|2006
|Itálie (Turín)
|🥈 Stříbrná medaile
|2010
|Kanada (Vancouver)
|4. místo
|2014
|Rusko (Soči)
|4. místo
|2018
|Jižní Korea (Pchjongčchang)
|7. místo
|2022
|Čína (Peking)
|8. místo
- České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
|ZOH
|Místo konání
|Umístění
|2022
|Čína (Peking)
|čtvrtfinále
Vzájemná bilance hokejistek Česka a Švédska
- České hokejistky se střetávají se Švédskem pravidelně v Euro Hockey Tour. Varováním může být, že poslední dva souboje prohrály.
Vzájemné zápasy v posledních dvou letech:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11.12.2025
|EHT
|Švédsko – ČESKO
|3:1
|05.11.2025
|EHT
|ČESKO – Švédsko
|1:4
|30.08.2025
|EHT
|ČESKO – Švédsko
|2:1
|13.12.2024
|EHT
|ČESKO – Švédsko
|0:3
|06.11.2024
|EHT
|ČESKO – Švédsko
|2:1
|31.08.2024
|EHT
|ČESKO – Švédsko
|6:3
|11.02.2024
|EHTF
|ČESKO – Švédsko
|5:2