Hokej žen na ZOH 2026: Kde sledovat čtvrtfinále Česko - Švédsko živě v televizi?

  7:36
České hokejistky čeká čtvrtfinálový souboj na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 13. února proti Švédsku. Kdy a kde sledovat utkání Česko – Švédsko živě a další důležité informace k zápasu najdete v našem přehledu.

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat hokej žen Česko – Švédsko v TV?

Čtvrtfinále českých hokejistek proti Švédsku můžete živě sledovat na stanicích Eurosport 2 nebo na platformě HBO Max. Česká televize nabídne duel prostřednictvím iVysílání na ČT sport Plus.

Datum:pátek 13. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Rho v Miláně
TV přenosEurosport 2, HBO Max, ČT sport Plus

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Kompletní zimní olympijské hry na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

Ve stejný čas hrají hokejisté a Jílek zabojuje o medaili

V době čtvrtfinálového utkání hokejistek Česko – Švédsko se koná i závod v rychlobruslení na 10000 metrů, kde patří k favoritům Metoděj Jílek. Hraje se hokej mužů Česko – Francie a první a druhou jízdou ve skeletonu žen má na programu Anna Fernstädtová.

  • Zápas českých hokejistů proti Francii můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.
  • Metoděje Jílka v další medailové bitvě naladíte v iVysílání na ČT sport plus. Závod vysílá i stanice Eurosport 1 a platforma HBO Max.
    • Ze skeletonu žen bude Česká televize dávat vstupy v přestávkách hokejových zápasů. Naladit ho můžete na HBO Max.

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Výsledky týmů na olympijském turnaji v Miláně

Češky hrály v elitní skupině A a skončily třetí. Porazily pouze Finsko. Švédky bez ztráty bodu ovládly skupinu B.

Zápasy českých hokejistek na ZOH 2026
DatumZápasVýsledek
09.02.2026Kanada – Česko5:1
08.02.2026Česko – Finsko2:0
06.02.2026Česko – Švýcarsko3:4
05.02.2026USA – Česko5:1
Zápasy švédských hokejistek na ZOH 2026
DatumZápasVýsledek
10.02.2026Japonsko – Švédsko0:4
08.02.2026Francie – Švédsko0:4
07.02.2026Švédsko – Itálie6:1
05.02.2026Švédsko – Německo4:1

Olympijské starty hokejistek Švédska a Česka

  • Hokejistky Švédska startovaly na všech sedmi olympijských turnajích. Jednou získaly stříbro a jednou bronz.
ZOHMísto konáníVýsledek
1998Japonsko (Nagano)5. místo
2002USA (Salt Lake City)🥉 Bronzová medaile
2006Itálie (Turín)🥈 Stříbrná medaile
2010Kanada (Vancouver)4. místo
2014Rusko (Soči)4. místo
2018Jižní Korea (Pchjongčchang)7. místo
2022Čína (Peking)8. místo
  • České hokejistky se poprvé kvalifikovaly na olympiádu v Pekingu 2022, kde po druhém místě ve skupině B postoupily do čtvrtfinále. V něm podlehly USA 1:4.
Hokejistky Česka na zimních olympijských hrách
ZOHMísto konáníUmístění
2022Čína (Peking)čtvrtfinále

Vzájemná bilance hokejistek Česka a Švédska

  • České hokejistky se střetávají se Švédskem pravidelně v Euro Hockey Tour. Varováním může být, že poslední dva souboje prohrály.
Vzájemné zápasy v posledních dvou letech:
DatumSoutěžZápasVýsledek
11.12.2025EHTŠvédsko – ČESKO 3:1
05.11.2025EHTČESKO – Švédsko 1:4
30.08.2025EHTČESKO – Švédsko 2:1
13.12.2024EHTČESKO – Švédsko 0:3
06.11.2024EHTČESKO – Švédsko 2:1
31.08.2024EHTČESKO – Švédsko 6:3
11.02.2024EHTFČESKO – Švédsko 5:2

