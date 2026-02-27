V dalších zápasech 49. kola si Kladno vylepšilo pozici v přetahované o play off po výhře 4:2 v Karlových Varech, Kometa porazila Třinec 5:1 a Vítkovice po stíhací jízdě přetlačily České Budějovice 5:4 po prodloužení.
Co přineslo 49. kolo extraligy:
- Pohár Jaroslava Pouzara míří do Pardubic. Dynamo vyhrálo základní část extraligy poosmé. Za poslední čtyři roky triumfovalo potřetí, loni postoupila z prvního místa do play off Sparta.
- Nejrychlejší gól extraligové historie. Útočník Michal Řepík se na výhře Sparty podílel dvěma góly a asistencí. Jeho branka po šesti vteřinách hry byla nejrychlejší v extraligové historii. Premiérové čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář.
- Příslib velkých bitev o čtyřku. Přímý postup do čtvrtfinále zaručí první čtyři místa, tři kola před koncem základní části je na zbývající tři pozice šest kandidátů.
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|V
|VP
|P
|PP
|Góly
|Body
|1.
|Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2.
|Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3.
|Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4.
|Hradec Králové
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5.
|Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6.
|Karlovy Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7.
|Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
- Střelecký zmar Třince v Brně. Hosté domácí Kometu přestříleli 43:27, ale to je při prohře o čtyři branky smutná statistika.
- Vítkovické povstání. Domácí prohrávali už 0:3, během necelých pěti minut však ve druhé části srovnali, pak dokonce chvíli vedli, aby nakonec druhou výhru z posledních deseti kol vydřeli v prodloužení.
- Skvělou druhou třetinu Hradce. Východočeši od 16. minuty v Olomouci prohrávali, ale třemi góly v první polovině druhé třetiny vývoj duelu otočili. Bodovali naplno počtvrté v řadě.
Litvínov – Pardubice 1:4
Poslední Litvínov vyšel poosmé v řadě naprázdno. Dynamo vyhrálo i čtvrtý vzájemný duel sezony, gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel lídr extraligové produktivity Roman Červenka.
V první šanci zápasu se ocitl pardubický Sobotka, ale zblízka sedícího Čajana nepřekonal. Brankář Litvínova vyřešil i následný závar. Neujala se ani Smejkalova další možnost. Na střely úvodní dvacetiminutovka skončila 7:10, tu nejnadějnější litvínovskou vyslal z prvního dotyku Hlava na připraveného Willa.
Východočeši se ve druhé třetině trefili dvakrát v rozmezí necelých dvou a půl minuty v pětiminutové přesilové hře. Ještě předtím se ocitl v příležitosti Vondráček, jenže v pokleku minul zčásti odkrytou branku.
Brožovo vyloučení do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku pak ztrestal Kaut, který střelou z voleje překonal Čajana. V pokračující početní výhodě se prosadil Sobotka, který si nabruslil před branku a gólmana překonal kličkou do bekhendu. Hosté ještě měli šanci díky Kondelíkovi, ale tu domácí brankář zneškodnil.
V poslední části hry nejprve snížil domácí kapitán Sukeľ v přesilové hře, když skočil po vyraženém puku a úspěšně ho dorazil. Jenže další olympionik Červenka sebral Litvínovu naději, když si najel mezi kruhy a střelou přes obránce překonal Čajana. Dorážkou mezi gólmanovy betony zpečetil výhru hostů Smejkal.
48:31 M. Sukeľ (M. Moravčík, P. Koblasa)
27:05 M. Kaut (J. Košťálek, R. Červenka), 29:31 V. Sobotka (M. Tourigny, R. Červenka), 51:31 R. Červenka (J. Mandát), 57:22 J. Smejkal (J. Košťálek, J. Kondelík )
P. Čajan - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš, A. Polášek - M. Moravčík, M. Komuls - M. Plutnar - N. Hlava, D. Kaše, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, A. Holmström, M. Čajkovič - P. Zygmunt, O. Jurčík, J. Brož
R. Will - M. Tourigny, J. Ludvig - P. Čerešňák, T. Dvořák - J. Košťálek, L. Hájek - D. Gazda, O. Mikliš - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kaut, V. Sobotka, R. Kousal - T. Vondráček, P. Poulíček, S. Fejes
Vyloučení: 4:4, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:25, Počet diváků: 3 535 (59 % z kapacity 6 011)Přejít na online reportáž
Sparta – Plzeň 3:0
Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. Bezprostředně po úvodním buly se dostal před brankáře Malíka osamocený Řepík a po šesti sekundách hry otevřel skóre. Útočník Sparty se tak stal střelcem nejrychlejšího gólu v extralize. Asistenci si připsal kapitán Chlapík, jenž nastoupil poprvé po olympijské přestávce.
Plzeň ale rychle inkasovaná branka nepoznamenala a měla více ze hry. Ústřední postavou tak byl domácí gólman Kořenář, jenž Spartu podržel i při Mašínově vyloučení.
Pražané mohli udeřit i na začátku druhé části, Hykovu šanci ale zlikvidoval Malík. Sparta následně srovnala hru a byla nebezpečnější, na druhý gól si ale museli fanoušci počkat až do 37. minuty. Poté, co Západočeši nevyužili druhou přesilovou hru, se z otočky prosadil opět Řepík.
Bleskově mohl odpovědět Teplý, Kořenář byl ale připravený. Stejně jako na druhé straně Malík proti Chlapíkovi i Shoreovu zakončení.
Plzeň se tlačila za snížením a hned v úvodních sekundách třetí třetiny hosté dvakrát prověřili Kořenáře. V 47. minutě byl blízko gólu Měchura, sparťanský brankář ale oba pokusy nejlepšího střelce hostů vyrazil.
V 53. minutě byl vyloučen Mikko Petman a Pražané hned první přesilovou hru v zápase využili. Pohotovou dorážkou se prosadil Špaček.
0:06 M. Řepík (F. Chlapík), 36:30 M. Řepík (D. Shore, F. Chlapík), 53:55 M. Špaček (M. Řepík, J. Krejčík)
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, M. Dzierkals - P. Kousal, O. Najman, T. Hyka - K. Vesalainen, M. Vitouch, O. Hrabík - A. Raška
N. Malík - K. Rubins, V. Lajunen - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - J. Schleiss, J. Lev, A. Kubík - I. Sedláček
Vyloučení: 3:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 16 397 (96 % z kapacity 17 037)Přejít na online reportáž
Mladá Boleslav – Liberec 4:5P
Lepší vstup do zápasu měl hostující Liberec a Furch musel být hned od začátku ve střehu. Se střelami Péreze a Petrovského si ale poradil. Na druhé straně zase prověřil Kváčovu připravenost Vlasák. První gólovou šanci zápasu měl hostující Galvas, který si vybruslil až do ideální pozice mezi kruhy, Furch si ale připsal výborný zákrok.
Bílí Tygři pak pokračovali ve své aktivitě a v polovině první třetiny byli odměněni vedoucí brankou. Po přihrávce Petrovského propálil Furcha z otočky Faško-Rudáš a poslal hosty do vedení. Domácí mohli brzy odpovědět, s šancí Rekonena si ale poradil Kváča.
V úvodu druhé dvacetiminutovky Bruslaři ujeli do rychlého přečíslení a po přihrávce Berglunda vyrovnal střelou pod horní tyčku Buchtele. Radost domácích z vyrovnání ale trvala pouhých 38 sekund - Liberci bleskově vrátil vedení Lenc. Následně dostali hosté možnost přesilové hry a dokázali ji proměnit. Po krásné přihrávce Sandberga se znovu prosadil Lenc a Liberec vedl o dvě branky.
Bílí Tygři byli při chuti a další slibnou šanci měl Faško-Rudáš, pálil ale těsně nad. Poté si v početní výhodě zahráli také domácí, nesehráli ji však příliš dobře. Ve 37. minutě ale dotlačil kotouč po velkém závaru za Kváčova záda Malínek a snížil. Hostující střídačka si ještě vyžádala trenérskou výzvu a reklamovala nedovolené bránění brankáři, hlavní rozhodčí ale branku uznali. Následovala tak další přesilovka Středočechů, nebezpečnou střelu Grígera ale tentokrát Kváča vyrazil.
Třetí dějství zahájili Liberečtí v početní výhodě, Mladá Boleslav se bez větších potíží ubránila, ve 45.minutě si ale od mantinelu na osu hřiště vybruslil Galvas a jeho střela skončila až za Furchem, který měl zakrytý výhled. Hráči domácích však měli připravenou rychlou odpověď, zpátky na dostřel je přesnou střelou nad Kváčovo rameno vrátil Pyrochta - 3:4.
Bruslaře kontaktní gól nabudil a tlačili se za vyrovnáním, liberecká defenziva v čele s Kváčou dlouho odolávala, ale neodolala. Necelé dvě minuty před třetí sirénou domácí kouč Hořava sáhl k závěrečnému risku v podobě hry bez brankáře a tento tah mu vyšel. Po sérii odrazů se do puku opřel Pavlík a dělovkou poslal zápas do prodloužení.
Nastavení ale trvalo pouhých 28 sekund, bonusový bod Liberci vystřelil Weatherby.
21:50 J. Buchtele (C. Berglund, D. Lakatoš), 36:08 V. Malínek, 48:22 F. Pyrochta (F. Pavlík, C. Berglund), 58:28 F. Pavlík (D. Lakatoš)
10:57 M. Faško-Rudáš (S. Petrovský, J. Weatherby), 22:28 R. Lenc (F. Sandberg, A. Najman), 23:33 R. Lenc (F. Sandberg, S. Petrovský), 44:02 T. Galvas (F. Sandberg, R. Šimek), 60:28 J. Weatherby (R. Šimek)
D. Furch - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Vlasák, F. Pavlík - M. Skärberg, A. Lintuniemi - T. Čermák - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, C. Berglund, D. Lakatoš - O. Procházka, D. Gríger, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, V. Malínek - F. Suchý
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - S. Petrovský, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
Vyloučení: 4:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:30, Počet diváků: 3 599 (86 % z kapacity 4 200)Přejít na online reportáž
Vítkovice – České Budějovice 5:4P
Vítkovice se na ostravském ledě představily znovu po 40 dnech, ale začátek jim vůbec nevyšel. Hosté odstartovali aktivněji, Štencel si ve čtvrté minutě udělal v útočném pásmu z protihráčů kužely a snadno zasunul puk za Hrachovinu.
Budíček nepřišel, naopak v deváté minutě šli čtyři domácí po Ordošovi a neobsazený Harris jeho vyraženou střelu lehce doklepl do sítě. Kouč domácích Václav Varaďa si tak už v čase 8:55 bral time-out, aby svým svěřencům mohl domluvit.
Ostravané ve zbytku první dvacetiminutovky srovnali hru a nenabídli soupeři už žádnou další vyloženou šanci ani v jeho dvou slepených přesilovkách. Do druhého dějství vstoupili živěji, jenže při další soupeřově přesilovce z Ordošovy dorážky inkasovali potřetí.
Zmrtvýchvstání Vítkovic to pouze o trochu oddálilo. Domácí se nakopli první brankou, kterou dal švihem pod břevno Zbořil v 28. minutě, a to byl očividně spínač, který Ostravané potřebovali.
Z následujícího tlaku se jim rychle povedlo vyrovnat, když Šír zblízka překonal Kloučka a Abdul pak z osy zápěstím vyrovnal. Na tři branky stačilo Vítkovicím 296 vteřin.
Ještě ve druhé části mohl skóre otočit Yetman, ale v přesilovce jeho rána trefila Kloučka. Obrat Vítkovice dokončily v nástupu do třetí části. I kratičká, devítisekundová přesilovka pět na tři stačila, aby Nellis po vyhraném buly zblízka dorazil puk za Kloučka.
Motor to ale nesrazilo na kolena a postupně znovu přebral aktivitu. Beránek v 49. minutě srovnal a zahájil opětovnou ofenzivu Jihočechů, kteří měli v tlaku několik šancí na vedoucí gól, ale Ordoš, Olesen ani Lantoši Hrachovinu nepřelstili. V prodloužení se hostům vymstilo špatné střídání a v oslabení je dorazil baseballovou trefou ze vzduchu Wesley.
27:42 J. Zbořil (J. Abdul), 31:25 J. Šír (K. Macias, J. Leahy), 32:43 J. Abdul (C. Yetman), 41:12 A. Nellis (M. Hrivík, J. Wesley), 62:16 J. Wesley (C. Yetman, A. Nellis)
3:49 J. Štencel (B. Harris, J. Ordoš), 8:55 B. Harris (J. Ordoš, N. Olesen), 23:02 J. Ordoš (R. Lantoši, P. Pýcha), 48:13 M. Beránek (R. Vráblík, J. Štencel)
D. Hrachovina - J. Leahy, S. Kňažko - P. Demel, J. Wesley - J. Zbořil, V. Port - V. Budík - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Hrivík, M. Hanzl, L. Edmonds - P. Hauser, J. Šír, K. Macias - V. Lednický, J. Hladonik, . Troock - M. Přibyl
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - J. Ordoš, B. Harris, N. Olesen - M. Beránek, F. Přikryl, Š. Hoch - T. Chlubna, M. Toman, P. Novák
Vyloučení: 4:4, Využití: 2:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 34:27, Počet diváků: 4 525 (46 % z kapacity 9 833)Přejít na online reportáž
Olomouc – Hradec Králové 2:4
Zkraje utkání zahrozil domácí Vitouch, Škorvánek jeho bekhendovou dorážku vykopl betonem. Na druhé straně střílel Pour a těsně minul prostor u tyče Machovského branky.
Velkou šanci na otevření skóre měl v polovině úvodního dějství Petrovický. Domácí obránce jel ze strany sám na Škorvánka, blafákem do bekhendu jej ale nepřekonal.
Olomouc si pomohla přesilovkou. Po spolupráci s Orsavou usměrnil puk mimo dosah betonu hradeckého brankáře Fridrich a v čase 15:47 poslal Hanáky do vedení.
Hosté stav na začátku druhé třetiny otočili. Nejprve z levého kruhu vyrovnal Tamáši a za dalších 72 sekund na něj navázal Kohout, který na zadní tyči zužitkoval nabídku od Kivistöho. Odpovědět mohl Orsava, mířil však pouze do Škorvánkovy hrudi.
Královéhradečtí působili nadále aktivněji a přesně v polovině zápasu udeřili potřetí. Do vzdálenějšího horního rohu olomoucké branky zacílil zleva Jergl. Slibnou možnost poté neproměnil Klíma, jehož mezi kruhy našel Kohout.
Blízko gólu byl Miškář, Machovský jej lapačkou vychytal na poslední chvíli. Rozhodčí ještě situaci zkoumali na videu, branku ale neuznali ani po dodatečné kontrole.
V úvodu třetí části sahal po druhé trefě v duelu Jergl, vracející se Cosgrove mu však ve skórování dokázal zabránit. Defenziva Hradce zase zasáhla proti pokusu Pláška, na opačném konci hřiště si pak Machovský betonem poradil s Klímovým zakončením.
Olomouckou chybu v rozehrávce mohl potrestat Miškář, kličkou do bekhendu na domácího brankáře nevyzrál. Stejně dopadl také Pavlík, Machovský jeho střelu z úhlu zneškodnil vyrážečkou.
Domácí tři minuty před koncem v přesilovce poslali na led šestého hráče do pole. Následně pokračovali v power play šest na pět, počtvrté však inkasovali z hole Pavlíka. Vítěze utkání už nezměnilo ani snížení, o které se v čase 58:24 postaral dorážející Vitouch.
15:47 P. Fridrich (J. Orsava, R. Krastenbergs), 58:24 D. Vitouch (J. Ondrušek, J. Orsava)
23:34 A. Tamáši (A. Jergl, J. Pour), 24:46 M. Kohout (T. Kivistö, G. McCormack), 30:00 A. Jergl, 57:50 R. Pavlík (L. Radil, G. McCormack)
M. Machovský - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Škůrek - D. Řezníček, A. Rašner - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
S. Škorvánek - P. Kalina, T. Pavelka - T. Kivistö, R. Pilař - M. Vukojevic, G. McCormack - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Pour, A. Tamáši, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - P. Hašek, C. Bunnaman, M. Nenonen
Vyloučení: 1:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:22, Počet diváků: 4 671 (85 % z kapacity 5 500)Přejít na online reportáž
Kometa Brno -Třinec 5:1
Obhájci titulu si zajistili účast v předkole play off, Oceláře porazili doma popáté za sebou.
2:54 J. Kos (M. Ďaloga, R. Ferda), 25:43 F. Král (L. Zábranský, Š. Stránský), 32:07 Š. Stránský (M. Ďaloga, T. Zohorna), 46:29 L. Zábranský (A. Kollár, K. Pospíšil), 48:12 A. Kollár (K. Pospíšil, T. Beroun)
39:47 M. Daňo (L. Hudáček, P. Koch)
A. Stezka - L. Zábranský, F. Král - T. Bartejs, M. Ďaloga - T. Beroun, M. Gulaši - J. Jurný - J. Flek, T. Zohorna, K. Pospíšil - D. Moravec, A. Kollár, Š. Stránský - M. Hartl, A. Ilomäki, L. Cingel - R. Ferda, A. Zbořil, J. Kos - J. Ekrt
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Cienciala, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - M. Daňo, M. Roman, P. Hrehorčák
Vyloučení: 2:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 42:22, Počet diváků: 7 700 (100 % z kapacity 7 700)Přejít na online reportáž
Karlovy Vary – Kladno 2:4
Lepší vstup do zápasu měli hosté. Po devíti minutách se do přečíslení dva na jednoho dostali Procházka s Formanem a druhý jmenovaný otevřel skóre zápasu. V 15. minutě bylo na lavičce Rytířů ještě veseleji. Martin Jandus v útočném pásmu převzal Melkovu nahrávku, napřáhl na pravém kruhu pro vhazování a příklepem prostřelil Frodla.
Energie se do první šance dostala až ve 24. minutě, kdy se kapitán Černoch po několika odrazech objevil sám před poloodkrytou brankou. V zakončení ale selhal, puk mu zůstal pod nohama a zkušený útočník z hranice brankoviště minul.
Těsně před polovinou základní hrací doby už domácí snížili. Třetí formace zamkla Kladno v obranném pásmu a tlak ukončil gólem Minárik. Slovenský forvard se po Lukošikově nahrávce objevil sám mezi kruhy a v ideální střelecké pozici nezaváhal.
Energie ve druhé dvacetiminutovce přidala a ve 32. minutě byla blízko vyrovnávací brance, talentovaného Tomka ale ve stoprocentní příležitosti zastavil vyrážečkou Brízgala. Tlak domácích však pokračoval a o vyrovnání se nakonec postaral Koffer.
Ve třetí části se Rytíři dostali zpět do vedení. V čase 44:09 znovu propadla domácí obrana a přečíslení dva na jednoho tentokrát vyřešil Marcel. Někdejší mládežnický reprezentant položil jediného vracejícího se beka a jeho nabídku využil Ojamäki.
V polovině třetí třetiny hrála Energie po Melkově faulu pětiminutovou přesilovou hru, nabídnutou příležitost ale nevyužila. Domácí při závěrečném risku bez brankáře inkasovali od Vigneaulta čtvrtý gól a prohráli i druhý zápas po olympijské pauze.
Zobrazit více
Sbalit
27:08 J. Minárik (A. Lukošik), 31:24 F. Koffer (D. Moravec)
9:00 M. Forman (M. Procházka, P. Pietroniro), 14:20 M. Jandus (A. Melka, O. Lisler), 44:09 N. Ojamäki (M. Marcel), 59:54 S. Vigneault (M. Forman)
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, R. Mamčics - D. Moravec, K. Dyk - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - D. Šťastný, R. Sapoušek, N. Jones - A. Lukošik, J. Minárik, H. Egle - P. Tomek, T. Pastor, M. Váňa - F. Koffer
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - W. Wylie, M. Houdek - J. Trojna - D. Audette, T. Robins, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, A. Melka, M. Procházka - O. Lisler, O. Bláha, M. Ryšavý - A. Bareš
Vyloučení: 2:7, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 20:29, Počet diváků: 5 316 (89 % z kapacity 6 000)Přejít na online reportáž