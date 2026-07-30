Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor MOV však před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.
Hokej však nadále Rusko do svých šampionátů nepustí. V příštím roce bude opět chybět na MS mužů v Německu, juniorů i hráčů a hráček do 18 let.
V krátkém prohlášení federace IIHF uvedla, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. O účasti ruských žen na MS bude IIHF znovu jednat v listopadu.
V nadcházející sezoně mistrovství světa mužů uspořádají Němci v květnu v Mannheimu a Düsseldorfu. Rusko s předchůdcem Sovětským svazem je druhou nejúspěšnější zemí po Kanadě s 27 tituly. Zákaz účasti nadále platí i pro ruského spojence ve válce na Ukrajině Bělorusko, ale už jen pro MS mužů a juniorů.
Ruští boxeři už nemají omezení
Ruští boxeři se mohou účastnit mezinárodních soutěží pod státní vlajkou i s hymnou. Federace World Boxing po zasedání své výkonné rady v Glasgow oznámila, že pro ně omezení zrušila. Platila od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru roku 2022, přitom válka dál trvá.
„Výkonná rada souhlasila s tím, že ruští sportovci se nyní budou účastnit soutěží World Boxing stejně jako boxeři z jakékoli jiné národní federace,“ uvedla v tiskové zprávě světová federace, jež vznikla před třemi lety jako náhrada za kontroverzní asociaci IBA a jejímž členem je i česká asociace.
Zástupci mezinárodní federace zároveň stanovili pro Rusko dvě podmínky. „World Boxing však bude přísně sledovat chování ruských delegací během akcí, stejně jako jejich dodržování antidopingových protokolů,“ uvedli.
Od konce dubna mohli boxeři z Ruska i jeho spojence Běloruska startovat v mezinárodních soutěžích pod neutrální vlajkou. Ode dneška už bez omezení. Podobně se rozhodly i jiné sportovní federace po výzvě MOV ke zmírnění sankcí, například plavecká, juda, šermu, zápasu, stolního tenisu nebo moderního pětiboje.
Zákaz naopak dál platí pro Rusko třeba v ledním hokeji, fotbalu, atletice, biatlonu nebo míčových sportech. V některých dál mohou soutěžit jen jako neutrální.