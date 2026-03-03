Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase 64:57 rozhodl v přesilové hře finský útočník Jere Innala.

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Frölunda si také zajistila účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, do kterého se už kvalifikovaly z ligových soutěží Pardubice, Davos, Fribourg, Kolín nad Rýnem, Štýrský Hradec a Klagenfurt.

Po bezbrankové úvodní třetině se ujala vedení v čase 31:32 Frölunda. Lulea nevyužila první přesilovou hru zápasu při trestu Innaly a naopak těsně před jeho návratem na led v oslabení inkasovala. Nicklas Lasu se dostal do úniku a překonal Matteuse Warda.

Po 104 sekundách třetí části hosté vyrovnali. Ránu Mathiase Bromého od modré čáry tečoval Eetu Koivistoinen. Ve 48. minutě se vrátila Frölunda do vedení v početní výhodě při vyloučení Oskariho Laaksonena. Směr střely Henrika Tömmernese změnil před Wardem Jacob Peterson.

Lulea odpověděla 16 sekund před koncem třetí třetiny při power play, kdy se prosadil Otto Leskinen. V nastavení při pobytu Bromého na trestné lavici rozhodl Innala, který se trefil z pravého kruhu.

Hokejová Liga mistrů
3. 3. 2026 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : Lulea Hockey Lulea Hockey 3:2P (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
31:32 Lasu
47:24 Peterson (Tömmernes, Innala)
64:57 Innala (Tömmernes, Ruotsalainen)
Góly:
41:44 Koivistoinen (Bromé, Omark)
59:45 Leskinen (O'Neill)
Sestavy:
Normann (Johansson) – Tömmernes, Johannesson, Högberg, Nilsson, Heens, Folin – Egli, Born – Weissbach, Peterson, Friberg – Innala, Ruotsalainen, Cederqvist – Lindholm, Niederbach, Stenberg – Dower Nilsson, Lasu, Hasa
Sestavy:
Ward (Lassinantti) – Gustafsson, Allard, Leskinen, Laaksonen, Sellgren, Själin, Engsund, Granberg – Hedqvist, O'Neill, Shinnimin – Levtchi, Andreasson, Nurmi – Bromé, Koivistoinen, Omark – Tardif, Liedes, Eriksson

Rozhodčí: Holm, Sternat – Lundgren, Niittylä

