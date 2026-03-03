Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Frölunda si také zajistila účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, do kterého se už kvalifikovaly z ligových soutěží Pardubice, Davos, Fribourg, Kolín nad Rýnem, Štýrský Hradec a Klagenfurt.
Po bezbrankové úvodní třetině se ujala vedení v čase 31:32 Frölunda. Lulea nevyužila první přesilovou hru zápasu při trestu Innaly a naopak těsně před jeho návratem na led v oslabení inkasovala. Nicklas Lasu se dostal do úniku a překonal Matteuse Warda.
Po 104 sekundách třetí části hosté vyrovnali. Ránu Mathiase Bromého od modré čáry tečoval Eetu Koivistoinen. Ve 48. minutě se vrátila Frölunda do vedení v početní výhodě při vyloučení Oskariho Laaksonena. Směr střely Henrika Tömmernese změnil před Wardem Jacob Peterson.
Lulea odpověděla 16 sekund před koncem třetí třetiny při power play, kdy se prosadil Otto Leskinen. V nastavení při pobytu Bromého na trestné lavici rozhodl Innala, který se trefil z pravého kruhu.
31:32 Lasu
47:24 Peterson (Tömmernes, Innala)
64:57 Innala (Tömmernes, Ruotsalainen)
41:44 Koivistoinen (Bromé, Omark)
59:45 Leskinen (O'Neill)
Normann (Johansson) – Tömmernes, Johannesson, Högberg, Nilsson, Heens, Folin – Egli, Born – Weissbach, Peterson, Friberg – Innala, Ruotsalainen, Cederqvist – Lindholm, Niederbach, Stenberg – Dower Nilsson, Lasu, Hasa
Ward (Lassinantti) – Gustafsson, Allard, Leskinen, Laaksonen, Sellgren, Själin, Engsund, Granberg – Hedqvist, O'Neill, Shinnimin – Levtchi, Andreasson, Nurmi – Bromé, Koivistoinen, Omark – Tardif, Liedes, Eriksson
Rozhodčí: Holm, Sternat – Lundgren, Niittylä