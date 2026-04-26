Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

  7:34aktualizováno  7:34
Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2 a sérii ovládla 4:0. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.
Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. | foto: AP

Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.

Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.

Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončili na hranici brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.

Na první branku se v Ottawě čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.

Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.

Výsledky

NHL
26. 4. 2026 2:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
35:40 Barkey (Zegras, York)
47:03 Konecny (Dvorak, Sanheim)
Góly:
14:24 Crosby (E. Karlsson)
21:03 Rakell
44:27 Letang (Crosby, Rakell)
59:03 Dewar (Lizotte, Acciari)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Martone – Barkey, Cates, Mičkov – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Solovjov – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin – E. Söderblom, Kindel, Mantha – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: South, Hebert – Flemington, Daisy

Počet diváků: 20053

Stav série: 3:1

NHL
25. 4. 2026 21:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly:
37:08 Batherson (Stützle, Yakemchuk)
58:11 Cozens (Batherson, Yakemchuk)
Góly:
35:17 Hall (Jankowski, Robinson)
49:10 Stankoven (K. Miller, Hall)
57:38 Sebastian Aho (Jarvis, S. Walker)
58:45 Sebastian Aho (Jarvis, Chatfield)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Spence, Chabot (A), Matinpalo, Kleven, Yakemchuk, Gilbert – Batherson, Stützle, Foegele – Giroux (A), Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Greig – Zetterlund, Eller, Cousins.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Deslauriers.

Rozhodčí: Nicholson, Furlatt – Marquis, Smith

Počet diváků: 18793

Stav série: 0:4

NHL
25. 4. 2026 23:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
13:52 Faber (Kaprizov)
54:40 M. Foligno (Sturm, Faber)
79:31 Boldy (Spurgeon, Kaprizov)
Góly:
05:35 J. Robertson (Duchene, Rantanen)
39:25 Heiskanen (Duchene, Rantanen)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Tarasenko, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, Jurov, M. Foligno (A) – Sturm, McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Gawryletz, MacPherson

Počet diváků: 19274

Stav série: 2:2

