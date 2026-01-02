Všech dvanáct týmů muselo už v létě oznámit prvních šest nominovaných hráčů. Radim Rulík ukázal na Lukáše Dostála, Radka Gudase, Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.
O složení celého kádru bude jasno v úterý 6. ledna, nominační tisková konference je na programu v 11 hodin.
Na přelomu roku představí své výběry také další reprezentace. Jako první Američané a Finové, později v pátek 2. ledna tak učiní i Švédové, Slováci až ve čtvrtek 8. ledna.
Soupiska hokejistů Spojených států na ZOH 2026
Američané představili svůj tým v pátek 2. ledna. A měli z čeho vybírat. Na soupisce nechybí hvězdní útočníci Jack Hughes, Auston Matthews nebo bratři Tkachukovi, v obraně se opírají o Quinna Hughese či Brocka Fabera, v brance bude stát Connor Hellebuyck.
Introducing the 2026 U.S. Olympic Men’s Ice Hockey Team 🇺🇸 #MilanoCortina2026— USA Hockey (@usahockey) January 2, 2026
U.S. Olympic and Paralympic Rosters: https://t.co/hUC1A7aZ7R pic.twitter.com/V1DV63Jyie
Generální manažer výběru Bill Guerin se ovšem rozhodl z nominace vynechat hned pět z deseti nejproduktivnějších Američanů (v den oznámení) v NHL.
Doma zůstane Trevor Zegras, Lane Hutson, Cole Caufield, Alex DeBrincat a především Jason Robertson, jenž má z reprezentantů vůbec nejvíce bodů.
Soupiska hokejistů Kanady na ZOH 2026
Tradičně očekávanou kanadskou soupisku představil manažer Doug Armstrong už na Silvestra, vedle předem avizovaných útočných hvězd Sidneyho Crosbyho, Connora McDavida či Nathana MacKinnona se ukáže také rozjetý mladík Macklin Celebrini a veterán Brad Marchand.
Naopak očekávaná nastávající tvář hokejové kolébky Connor Bedard, jenž je momentálně zraněný, ve výběru chybí. Stejně tak osmnáctiletý megatalent Matthew Schaefer.
Here are the 2⃣5⃣ players who will wear the 🍁 at #MilanoCortina2026! 🇨🇦— Hockey Canada (@HockeyCanada) December 31, 2025
Voici les 2⃣5⃣ joueurs qui porteront la 🍁 à Milan-Cortina! 🇨🇦
ROSTER: https://t.co/5I8Uz2Psfa
FORMATION : https://t.co/zbOWuEgdPQ@TeamCanada | @Equipe_Canada pic.twitter.com/dTc1YKengx
Obrana totiž přesně kopíruje nominaci na turnaji Four Nations, v útoku oproti turnaji z února 2025 chybí forvardi Bennett, Jarvis a Konecny. Místo nich jedou také Bo Horvat, Nick Suzuki a rabiát Tom Wilson, který například v říjnu přivodil otřes mozku Filipu Chytilovi.
Mezi šesticí předběžně vybraných hráčů figurovali obránce Cale Makar a vedle tria útočníků Crosbyho, McDavida a MacKinnona ještě Sam Reinhart s Braydenem Pointem.
Soupiska hokejistů Finska na ZOH 2026
Kvalitativně bližší tým tomu českému se očekával od Finů, přeci jen na mistrovství světa často vyráží ve smíšené sestavě hráčů z NHL i Evropy. Ale na olympiádu v Miláně?
To je zcela jiný případ. Finsko totiž do Itálie bere jediného hráče, který nehraje v zámoří. Do nominace se vešel Mikko Lehtonen ze švýcarského Curychu, jenž patří mezi reprezentační stálice.
The roster for Finland at the #MilanoCortina2026 #WinterOlympics is here! 🇫🇮 pic.twitter.com/H6blKyxjGV— NHL (@NHL) January 2, 2026
Oproti původnímu plánu ze soupisky vypadl Aleksander Barkov. Byť figuroval v původní šestičlenné nominaci, nakonec si na Hrách nezahraje, jelikož nestihne vyléčit komplikované zranění.
V týmu ovšem nechybí další hvězdy jako Sebastian Aho, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen nebo Juuse Saros.
Soupiska hokejistů Francie na ZOH 2026
Jako první nominaci zveřejnili Francouzi. Na turnaj pod pěti kruhy se podívá i hradecký útočník Jordann Perrett, trenér Yorick Treille ukázal i na svého mladšího bratra Sachu.
France’s men’s Olympic roster is set. Thoughts on the team? #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/OKKWRIW2gg— TSN (@TSN_Sports) December 23, 2025
Nechybí ani ex-třinecký Justin Addamo či Yohann Auvitu, který ještě nedávno působil ve Vítkovicích.
Rozruch ve Francii vyvolala absence Tima Bozona. Jedna z očekávaných ofenzivních opor si v médiích postěžovala, že důvodem má být trenérova osobní msta, ale Treille jakékoliv vyřizování účtů popřel.