Ráno po svém triumfu v jízdě jednotlivců na zimních olympijských hrách v Cortině sledoval Langenhan gratulační video, když mu zazvonil telefon z neznámého čísla.
„Ten hovor jsem prostě vytípl,“ popsal pro server sport1. Až později zjistil, že se mu snažil dovolat samotný kancléř Friedrich Merz.
„Bylo to malé faux pas,“ přiznal s nadhledem po čtvrtečním závodě týmové štafety, ve kterém přidal druhé olympijské zlato.
Historka pobavila i jeho reprezentační kolegy Julii Taubitzovou a Tobiasa Wendla, kteří se smíchu neubránili.
Rodák z Durynska se následně rozhodl kancléři veřejně omluvit. „Milý Friedrichu… tedy vlastně vážený pane Merzi. Moc se omlouvám. Snad se nám v příštích dnech podaří si ještě zavolat. Každopádně jsem hrdý,“ vzkázal s úsměvem.
Langenhan vybojoval své první olympijské zlato už v neděli v Cortině. Kancléř Merz mu poté veřejně gratuloval na sociálních sítích a výkon označil za senzační. O několik dní později německý sáňkařský tým potvrdil dominanci i v týmové soutěži.
Němečtí sáňkaři patřili v severní Itálii k nejúspěšnějším výpravám. V pěti olympijských závodech dokázali získat pět medailí a výrazně se podepsali pod jednu z nejpovedenějších kapitol německé účasti na letošních hrách.