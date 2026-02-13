Hovor jsem prostě vytípl. Německý sáňkař po zlatě odmítl telefonovat s kancléřem

Zlatý olympijský sen zakončil německý sáňkař Max Langenhan nečekaně trapným momentem. Gratulační telefonát od německého kancléře Friedricha Merze omylem odmítl, netušil totiž, kdo mu volá.
Ráno po svém triumfu v jízdě jednotlivců na zimních olympijských hrách v Cortině sledoval Langenhan gratulační video, když mu zazvonil telefon z neznámého čísla.

„Ten hovor jsem prostě vytípl,“ popsal pro server sport1. Až později zjistil, že se mu snažil dovolat samotný kancléř Friedrich Merz.

„Bylo to malé faux pas,“ přiznal s nadhledem po čtvrtečním závodě týmové štafety, ve kterém přidal druhé olympijské zlato.

Historka pobavila i jeho reprezentační kolegy Julii Taubitzovou a Tobiasa Wendla, kteří se smíchu neubránili.

Rodák z Durynska se následně rozhodl kancléři veřejně omluvit. „Milý Friedrichu… tedy vlastně vážený pane Merzi. Moc se omlouvám. Snad se nám v příštích dnech podaří si ještě zavolat. Každopádně jsem hrdý,“ vzkázal s úsměvem.

Langenhan vybojoval své první olympijské zlato už v neděli v Cortině. Kancléř Merz mu poté veřejně gratuloval na sociálních sítích a výkon označil za senzační. O několik dní později německý sáňkařský tým potvrdil dominanci i v týmové soutěži.

Němečtí sáňkaři patřili v severní Itálii k nejúspěšnějším výpravám. V pěti olympijských závodech dokázali získat pět medailí a výrazně se podepsali pod jednu z nejpovedenějších kapitol německé účasti na letošních hrách.

