Hradec Králové v Evropské lize 2026/2027: Program a kde sledovat zápasy

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  11:25
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Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole zvítězili na hřišti norského Tromsö 1:0 a před odvetou mají výbornou pozici. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do hradecké pohárové historie.

Zápasy Hradce Králové v předkole Evropské ligy

Odveta na hřišti českého týmu bude samozřejmě krušná. V prvním souboji byl hlavním hradeckým hrdinou gólman Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Skvělým sólem chvíli před koncem rozhodl Mick van Buren.

DatumFázeZápasVýsledek
čtvrtek 23. 7. 2026, 19:002. předkoloTromsö – Hradec Králové0:1
čtvrtek 30. 7. 2026, 19:002. předkoloHradec Králové – Tromsö

V případě postupu se Hradec ve 3. předkole Evropské ligy střetne s vítězem dvojzápasu Besiktas Istanbul - Midtjylland.

Formát Evropské ligy

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

  • Zápasy Evropské ligy UEFA v sezoně 2026/27 vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
  • Nova má v rámci vysílacích práv první volbu, takže na Nova Sport 5 nabídne vždy nejatraktivnější utkání daného hracího dne.
  • Přímý přenos finále Evropské ligy rovněž odvysílá Nova Sport 5.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Historie Hradce Králové v evropských pohárech:

  • Hradec zaznamenal největší úspěch v evropských pohárech v sezoně 1960/1961, kdy jako československý mistr nastoupil v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Po postupu přes řecký Panathinaikos se Hradec probojoval do čtvrtfinále, kde nestačil na slavnou Barcelonu.
  • V sezoně 1995/1996 si Hradec zahrál Pohár vítězů pohárů, ve kterém vyřadil Vaduz i FC Kodaň. Jeho cestu soutěží zastavilo až Dynamo Moskva po penaltovém rozstřelu ve 2. kole.
  • Celkem se Hradec představil v několika evropských soutěžích, včetně PMEZ, Poháru vítězů pohárů a Poháru Intertoto. Naposledy hrál Hradec evropský pohár v roce 1999!
SezónaSoutěžKoloSoupeř1. záp.2. záp.Celkové skóre
1960/1961PMEZpředkoloSteaua Bukurešťkontumačně
1960/1961PMEZ1. koloPanathinaikos1:00:01:0
1960/1961PMEZčtvrtfináleBarcelona0:41:11:5
1995/1996PVPpředkoloVaduz5:09:114:1
1995/1996PVP1. koloKodaň5:02:27:2
1995/1996PVP2. koloDynamo Moskva0:11:01:1 (1:3 na pen.)
1998Pohár Intertoto1. koloHobscheid0:02:12:1
1998Pohár Intertoto2. koloDebrecín0:01:11:1
1999Pohár Intertoto1. koloGomel1:00:11:1

* Zvýrazněné výsledky jsou z domácích utkání Hradce.

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Jablonec: (Konferenční liga – 2. předkolo)
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