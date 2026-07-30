Zápasy Hradce Králové v předkole Evropské ligy
Odveta na hřišti českého týmu bude samozřejmě krušná. V prvním souboji byl hlavním hradeckým hrdinou gólman Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Skvělým sólem chvíli před koncem rozhodl Mick van Buren.
|Datum
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 23. 7. 2026, 19:00
|2. předkolo
|Tromsö – Hradec Králové
|0:1
|čtvrtek 30. 7. 2026, 19:00
|2. předkolo
|Hradec Králové – Tromsö
V případě postupu se Hradec ve 3. předkole Evropské ligy střetne s vítězem dvojzápasu Besiktas Istanbul - Midtjylland.
Formát Evropské ligy
- Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
- Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
- Zápasy Evropské ligy UEFA v sezoně 2026/27 vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
- Nova má v rámci vysílacích práv první volbu, takže na Nova Sport 5 nabídne vždy nejatraktivnější utkání daného hracího dne.
- Přímý přenos finále Evropské ligy rovněž odvysílá Nova Sport 5.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Historie Hradce Králové v evropských pohárech:
- Hradec zaznamenal největší úspěch v evropských pohárech v sezoně 1960/1961, kdy jako československý mistr nastoupil v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Po postupu přes řecký Panathinaikos se Hradec probojoval do čtvrtfinále, kde nestačil na slavnou Barcelonu.
- V sezoně 1995/1996 si Hradec zahrál Pohár vítězů pohárů, ve kterém vyřadil Vaduz i FC Kodaň. Jeho cestu soutěží zastavilo až Dynamo Moskva po penaltovém rozstřelu ve 2. kole.
- Celkem se Hradec představil v několika evropských soutěžích, včetně PMEZ, Poháru vítězů pohárů a Poháru Intertoto. Naposledy hrál Hradec evropský pohár v roce 1999!
|Sezóna
|Soutěž
|Kolo
|Soupeř
|1. záp.
|2. záp.
|Celkové skóre
|1960/1961
|PMEZ
|předkolo
|Steaua Bukurešť
|–
|–
|kontumačně
|1960/1961
|PMEZ
|1. kolo
|Panathinaikos
|1:0
|0:0
|1:0
|1960/1961
|PMEZ
|čtvrtfinále
|Barcelona
|0:4
|1:1
|1:5
|1995/1996
|PVP
|předkolo
|Vaduz
|5:0
|9:1
|14:1
|1995/1996
|PVP
|1. kolo
|Kodaň
|5:0
|2:2
|7:2
|1995/1996
|PVP
|2. kolo
|Dynamo Moskva
|0:1
|1:0
|1:1 (1:3 na pen.)
|1998
|Pohár Intertoto
|1. kolo
|Hobscheid
|0:0
|2:1
|2:1
|1998
|Pohár Intertoto
|2. kolo
|Debrecín
|0:0
|1:1
|1:1
|1999
|Pohár Intertoto
|1. kolo
|Gomel
|1:0
|0:1
|1:1
* Zvýrazněné výsledky jsou z domácích utkání Hradce.