Hradec Králové kvůli účasti v pohárech odkládá i ligový zápas s Plzní

Hradec nenastoupí v původním termínu už do nadcházejícího 4. kola nejvyšší soutěže, v neděli se měl představit na půdě jednoho ze dvou brněnských nováčků. Se Zbrojovkou se utkají až ve středu 2. září.
Svěřenci trenéra Davida Horejše vypadli ve čtvrtek s Besiktasem Istanbul ve 3. předkole Evropské ligy. Automaticky přešli do závěrečného play off o Konferenční ligu s Panathinaikosem Atény. Dvojzápas s ním rozehrají ve čtvrtek v řecké metropoli, odveta se uskuteční o týden později 27. srpna. Hradec měl mezitím odehrát souboj s Plzní, takto ale bude mít volno. Pauza přijde vhod i Viktorii, kterou ve stejných termínech čeká play off Evropské ligy s CZ Bělehrad.
Utkání 4. ligového kola si nechal na později i další pohárový účastník Jablonec. Severočeši měli rovněž tuto neděli hrát na stadionu pražských Bohemians 1905, v Ďolíčku se představí taktéž 2. září.
Tým trenéra Luboše Kozla se ve čtvrtek probojoval do závěrečného play off Konferenční ligy, kde vyzve Glasgow Rangers. Mezi dvojzápasem se slavným skotským celkem čeká Jablonec ligový duel v Teplicích. Je však otázka, jestli si také nebude chtít dopřát odpočinek podobně jako Hradec.