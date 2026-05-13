Hr. Králové - Liberec 1:0. Gól zadkem poslal domácí k Evropě. Hosté se osmělili pozdě

  19:16aktualizováno  19:26
Velký krok směrem k evropským pohráům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O výhře Východočechů rozhodl v první půli kuriózním gólem obránce Suchomel.
Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel. | foto: ČTK

Toumani Diakité z Liberce a hradecký Daniel Trubač v ostrém souboji.
Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.
Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.
Filip Čihák z Hradce Králové (vlevo) posílá k zemi libereckého Maška.
Chance Liga 2025/2026
13. 5. 2026 17:30
Konec zápasu
Hradec Kr. : Liberec 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
33. M. Suchomel
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - M. Suchomel, V. Darida, D. Trubač (88. D. Ludvíček), D. Horák - A. Vlkanova (80. E. Fernandes Neto), O. Mihálik, M. Regža (68. Š. Ponikelský)
I. Krajčírik - M. Icha (71. L. Letenay), A. Drakpe (61. L. Masopust), A. N’Guessan, A. Kayondo - M. Lexa (56. A. Soliu), T. Diakité, V. Stránský - F. Špatenka (56. P. Dulay), E. Mahmič, L. Mašek (56. R. Krollis)
A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, Š. Ponikelský, L. Kubr, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Vágner, L. Čmelík, P. Vízek
P. Juliš, P. Dulay, V. Sychra, J. Koželuh, D. Rus, T. Koubek, L. Masopust, J. Mikula, A. Soliu, L. Letenay, R. Krollis
22. M. Regža, 54. M. Suchomel
64. A. Soliu, 79. A. N’Guessan

Počet diváků: 6 189

