Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hranáč podstoupil operaci menisku. Zmešká blížící se reprezentační sraz

Autor: ,
  14:26aktualizováno  14:26
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Robin Hranáč se snaží o přesnou rozehrávku.

Robin Hranáč se snaží o přesnou rozehrávku. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Anglický fotbalista Harry Kane a český hráč Robin Hranáč v utkání fotbalové...
Chorvat Luka Vuškovič se snaží hlavičkovat mezi Robinem Hranáčem (vlevo) a...
Čeští fotbalisté Robin Hranáč (vlevo) a Lukáš Červ před zápasem proti...
Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...
5 fotografií
Český fotbalista Robin Hranáč z Hoffenheimu podstoupil operaci zraněného menisku v kolenu a bude několik týdnů mimo hru. Šestadvacetiletý obránce přijde o listopadový sraz reprezentace, kde v poslední době patřil do základní sestavy.

Český stoper utrpěl zranění v minulém týdnu v utkání domácího poháru v Kielu, kde Hoffenheim překvapivě vypadl po penaltovém rozstřelu. Zápas včetně prodloužení sice dohrál, ale vyšetření odhalilo poškozený meniskus na levém kolenu.

Hranáče čeká několikatýdenní klid a zmešká poslední reprezentační sraz v letošním roce. Bývalý plzeňský obránce by téměř jistě figuroval v nominaci, kterou španělský trenér českého mužstva Santi Denia oznámí v pátek. Národní tým v listopadu zakončí skupinu Ligy národů zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.

Hranáč na přelomu září a října při prvním srazu pod novým koučem nastoupil v základní sestavě do tří ze čtyř duelů. V zahajovací jedenáctce figuroval i na letním mistrovství světa v Severní Americe. Za reprezentační „áčko“ dosud odehrál 20 utkání a dal jednu branku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Prezident Pavel postrádá debatu, jakou roli mají Česká televize a rozhlas plnit

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Komentář

Dopadne zrušení poplatků na chudé? Nestrašme se nesmysly, ani veřejnoprávním médiím to nepomáhá

ilustrační snímek

Úřady dorovnávají sníženou podporu státu, poskytly tisíce mimořádných dávek

ilustrační snímek

Nová armádní koncepce podle Pavla nezajistí plnění spojeneckých závazků

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Zemřel Josef Mašín. Odešel poslední člen legendární odbojové skupiny

Hrdina antikomunistického odboje Josef Mašín vidí budoucí události v Evropské...

Hranáč podstoupil operaci menisku. Zmešká blížící se reprezentační sraz

Robin Hranáč se snaží o přesnou rozehrávku.

Všechno je špatně, čílí se Topolánek kvůli bitvě o poplatky. Nešetří ani opozici

Mirek Topolánek na akci pro voliče, kterou organizovala Dagmar Pecková. (24....

Výběr z tisku

Bojištěm jsou mysli obyvatel planety Země! Jak funguje ruské „ideologické vojsko“

Putinův vrchní muž pro kontrolu domácí politiky Sergej Kirijenko (1. září 2017)

Pavel je proti účasti ruských hokejistů na akcích, dokud Putin pokračuje v agresi

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Brýle pro dronové operátory měly zabíjet. Zmařili jsme léčku, tvrdí ruská FSB

Ruský voják se učí ovládat dron během polního výcviku v Krasnodarském kraji....

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...

Těžce skládaná vláda se rozpadá. Belgický premiér podal demisi, král vyčkává

Bart Albert Liliane De Wever je belgický spisovatel, historik a politik, od...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.