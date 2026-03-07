À la Krčmář, Voborníková zaťala zuby, poučila se z olympijského závodu a neohlížela se. Do posledního okruhu najížděla devátá, hned za zády s nebezpečnou Italkou Vittozziovou. Co vypadalo na souboj o desítku, se ale zvrtlo v další fantastický výsledek.
Hromadný závod žen v Kontiolahti
Reportáž ze závodu.
Nikoliv už průlomový, ale spíše potvrzující příslušnost k biatlonové elitě. Voborníková se zavěsila za Océane Michelonovou a hltala jednu soupeřku za druhou.
Ve finiši nakonec kapitulovala i Francouzka, která Voborníkovou před dvěma týdny připravila o cennější medaili, než je bronz. Tentokrát byla silnější Češka. Div, že se ještě nevyšvihla na čtvrté místo Němky Fichtnerové, od kterého ji dělily tři desetiny.
V posledním ženském závodě v Kontiolahti tak Voborníková završila výsledkovou postupku. Po třetím místě na hrách a čtvrtém ve vytrvalostním závodě ve Finsku teď přidala páté místo, které bylo přitom před začátkem této sezony tím nejlepším, čeho ve Světovém poháru dosáhla.
Nebýt dvou chyb, mohlo být ještě lépe. Voborníková na trati zaznamenala šestý nejlepší čas, přičemž v závěrečném okruhu byla nejlepší ze všech! Omyly ji pozdržely na druhé a třetí položce. Obzvlášť u stojky musela litovat. Nebýt rány vedle, odjížděla by v kontaktu s třetím místem.
A jak později ukázala, síly zabojovat o něj rozhodně měla.
Nahánění Švédky a penalizace Norky
Nezvykle velkou porci sekund měla k dobru už po první střelbě Elvira Öbergová. Vítězka vytrvalostního závodu z ní odjížděla s dvanácti vteřinami k dobru. A masák se tak proměnil v hon na Švédku.
Nejrychlejší běh a střelba
Běh: 1. Bátovská-Fialková (Sloven.) 30:05,7, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) +0,3, 3. Michelonová +4,... 6. Voborníková +16
Střelba: 1. Vittozziová (It.) 1:31, 2. Öbergová H. (Švéd.) +5, 3. Michelonová (Fr.) +8,... 21. Voborníková +24
Ten nakonec s klidem a precizností zvládla Simonová, která si jedinou svoji chybu odbyla už na první položce. Pak postupně ukrajovala z náskoku a po třetí střelbě už vedla. O jejím triumfu rozhodl druhý omyl Öbergové na závěrečné stojce a vítězka Světového poháru z ročníku 2022–23 mířila v osamocení do cíle.
Druhou Elviru Öbergovou tentokrát nedoprovodila na stupních vítězek její sestra Hanna jako ve vytrvalostním závodě, nýbrž jiná krajanka Anna Magnussonová.
Naopak až na třetím místě od konce se ve výsledkové listině najde Maren Kirkeeideová, která přitom finišovala těsně za první desítkou. To by ale nesměla po třetí střelbě kroužit jedno trestné kolo po dvou nesestřelených terčích. Arbitři jí proto k výslednému času přidali dvě trestné minuty.
SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko)
Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km)
1. Simonová (Fr.) 34:40,0 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová -5,6 (2), 3. Magnussonová (obě Švéd.) -8,9 (1), 4. Fichtnerová (Něm.) -14,9 (1), 5. Voborníková (ČR) -15,2 (2), 6. Michelonová (Fr.) -15,8 (3)
Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 879, 2. Minkkinenová (Fin.) 703, 3. Magnussonová 695, 4. E. Öbergová 671, 5. H. Öbergová (Švéd.) 649, 6. Kirkeeideová (Nor.) 582, ...15. Voborníková 319, 32. Charvátová 156, 34. Davidová 145, 73. Plecháčová 29, 78. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12