Biatlon ONLINE: Ženy uzavřou program v Novém Městě. V masáku zabojují dvě Češky

Zastávku biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě zakončí ženský hromadný závod na 12,5 kilometru. Ve Vysočina Areně budou bojovat také dvě Češky - Tereza Voborníková a Ilona Plecháčová. Jak si povedou, sledujte od 18.15 v podrobné online reportáži.

Ilona Plecháčová na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Zaplněné tribuny v sobotu rozjásala bronzová smíšená štafeta. Na úspěchu měla podíl také Voborníková, jedna ze dvou domácích závodnic v nedělním závodě, v němž poveze číslo 17.

V dosud jediném klání s hromadným startem sezony finišovala šestnáctá. Na trati v Le Grand Bornand tehdy bojovaly také Lucie Charvátová (26. místo) a Markéta Davidová (30.).

Tentokrát se čeští fanoušci můžou těšit na mladou naději Plecháčovou, která uhranula Nové Město 18. příčkou ve vytrvalostním závodě.

Z favoritek na startu nechybí Lou Jeanmonnotová, Justine Braisazová-Bouchetová a Camille Benedová, francouzské biatlonistky, které se v posledním masáku umístily na druhé až čtvrté pozici. Vítězná Maren Kirkeeideová z Norska absentuje.

Z první řady vyrazí do závodu vedle Jeanmonnotové také Suvi Minkkinenová z Finska a Anna Magnussonová ze Švédska. Na dobrý výsledek pomýšlí také italská dvojice Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová.

