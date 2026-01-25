Biatlon ONLINE: Ženy uzavřou program v Novém Městě. V masáku zabojují dvě Češky

Zaplněné tribuny v sobotu rozjásala bronzová smíšená štafeta. Na úspěchu měla podíl také Voborníková, jedna ze dvou domácích závodnic v nedělním závodě, v němž poveze číslo 17.
ONLINE: Hromadný závod žen na 12,5 km
Závod SP v Novém Městě na Moravě sledujte podrobně.
V dosud jediném klání s hromadným startem sezony finišovala šestnáctá. Na trati v Le Grand Bornand tehdy bojovaly také Lucie Charvátová (26. místo) a Markéta Davidová (30.).
Tentokrát se čeští fanoušci můžou těšit na mladou naději Plecháčovou, která uhranula Nové Město 18. příčkou ve vytrvalostním závodě.
Z favoritek na startu nechybí Lou Jeanmonnotová, Justine Braisazová-Bouchetová a Camille Benedová, francouzské biatlonistky, které se v posledním masáku umístily na druhé až čtvrté pozici. Vítězná Maren Kirkeeideová z Norska absentuje.
Z první řady vyrazí do závodu vedle Jeanmonnotové také Suvi Minkkinenová z Finska a Anna Magnussonová ze Švédska. Na dobrý výsledek pomýšlí také italská dvojice Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová.