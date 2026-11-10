K neštěstí došlo v závěru prvního poločasu na stadionu v Tromsö. Příznivci hostujícího týmu v tu chvíli společně skákali a zpívali chorály, když se pod nimi najednou prolomila podlaha. Několik lidí se zřítilo do prostoru pod tribunou. Podle zástupce Bodö/Glimt Simena Pedersena mohlo jít až o pět osob.
„Stáli jsme a skákali při jednom z fanouškovských chorálů. Najednou se podlaha propadla a řada před námi se rozlomila,“ popsala situaci jedna z přítomných fanynek. Podle jejího svědectví viděla nejméně dva lidi, kteří se zřítili dolů.
Záchranáři na místě ošetřili několik příznivců. Čtyři lidé potřebovali lékařskou pomoc a jeden z nich skončil v nemocnici. Ten utrpěl zlomeniny žeber a zůstal pod dohledem lékařů. V době převozu byl při vědomí.
Na problém upozornil rozhodčího brankář Bodö/Glimt Nikita Haikin, který si dění za svou brankou všiml. Hlavní arbitr následně poslal hráče do kabin a utkání přerušil. Hostující fanoušci museli nebezpečnou část stadionu opustit. Domácí fanoušci jim poté uvolnili místo v jiné části hlediště.
Do řešení situace se zapojily oba kluby, policie i zástupci norského fotbalového svazu. Po přibližně půlhodinové pauze se nakonec rozhodlo, že se bude pokračovat. Policie zároveň zahájila vyšetřování, které má objasnit, proč se část tribuny propadla a zda nedošlo k pochybení.
Utkání nakonec skončilo vítězstvím Bodö/Glimt 2:0. O oba góly se postaral Ola Brynhildsen. Domácí Tromsö označilo incident za vážný a uvedlo, že ho bere s maximální odpovědností.