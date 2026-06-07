Duplantis nevyhrál závod! Nevídaná série krále tyče končí před domácími fanoušky

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  18:57
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Na Diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a třech letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Kurtis Marschall.
Švédský tyčkař Armand Duplantis na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu

Švédský tyčkař Armand Duplantis na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu | foto: AP

Armand Duplantis na Diamantové lize ve Stockholmu.
Armand Duplantis na Diamantové lize ve Stockholmu.
Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve...
Švédský tyčkař Armand Duplantis na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu
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Duplantis, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa a Evropy pod otevřeným nebem, nevyhrál poprvé od mítinku Diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023. Před domácími fanoušky tyčkařský fenomén nezvládl dva pokusy na rovných šesti metrech a poté ani poslední na 605. Marschall skočil na třetí pokus 590, které Švéd vynechal.

Americký rodák Duplantis předtím zaváhal už při svém základu 560, který překonal až druhým pokusem. Laťku o 20 cm výš pak zvládl na první pokus, další centimetry už ale nepřidal. Jeho světový rekord má hodnotu 631, loni ve Stockholmu skočil tehdejší světové maximum 628.

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