27. října 2026 14:30, aktualizováno 14:30
Hvězdy, legendy i světové celebrity. Kdo dorazil na předávání Zlatého míče?
Slavnostní večer Zlatého míče přilákal do Londýna největší osobnosti světového fotbalu i řadu známých hostů. Vedle vítězného Harryho Kanea a dalších oceněných nechyběli Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Thierry Henry nebo Luis Figo. Podívejte se, kdo na prestižní galavečer dorazil.
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