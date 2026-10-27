Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hvězdy, legendy i světové celebrity. Kdo dorazil na předávání Zlatého míče?

  14:30aktualizováno  14:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
England's soccer player Harry Kane holds the player of the year trophy during...

England's soccer player Harry Kane holds the player of the year trophy during the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung) | foto: AP

Dayot Upamecano attends the 70th Ballon D'Or Ceremony at Palladium Theatre on...
Thierry Henry
Lamine Yamal
Sheila Ebana and Lamine Yamal,Mounir Nasraoui and his brother Keyne attend the...
37 fotografií
Slavnostní večer Zlatého míče přilákal do Londýna největší osobnosti světového fotbalu i řadu známých hostů. Vedle vítězného Harryho Kanea a dalších oceněných nechyběli Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Thierry Henry nebo Luis Figo. Podívejte se, kdo na prestižní galavečer dorazil.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.