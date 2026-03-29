Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

O konci sedmačtyřicetiletého trenéra se spekulovalo už několik dní.
Pozici měl nahnutou po domácí porážce 0:3 s Nottinghamem, s nímž Tottenham přímo bojuje o sestupové příčky. Aktuálně je tým ze severu Londýna sedmnáctý, pouhý bod nad hranicí pádu do druhé ligy.
Tudor začal jako první trenér Tottenhamu v historii čtyřmi porážkami v řadě. V lize bral jen bod za remízu s Liverpoolem, vítězství si připsal v odvetě osmifinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid 3:2, kterému však v prvním utkání podlehl vysoko 2:5.
Právě v úvodním zápase o sobě dal Tudor vědět českým fanouškům nejvíc, když prvně postavil do základu zmíněného brankáře Kinského, ale po dvou hrubých chybách ho ještě v 17. minutě vystřídal za jedničku Guglielma Vicaria.
Čímž si od fotbalové veřejnosti vyslechl vesměs kritické reakce.
„Není možné, aby trenér Igor Tudor u týmu vydržel,“ slyšel od bývalého hráče Dannyho Murphyho po poslední prohře. A tak se stalo.
Tudor v únoru na Valentýna nahradil odvolaného Thomase Franka, který tým přebíral v létě po Angem Postecoglouovi. Ten sice s týmem skončil rovněž na 17. místě v lize, ale vyhrál Evropskou ligu a kvalifikoval se do Ligy mistrů. Přesto skončil.
Teď bude Tottenham dál hledat vhodnou náhradu.
Tým je aktuálně v rozkladu a nový impulz zoufale potřebuje. Už proto, že v anglické lize zbývá jen sedm zápasů do konce. A jak osmnáctý West Ham, tak šestnáctý Nottingham se zvedají. Tottenham nebyl ve druhé lize téměř padesát let.
Společně s Tudorem končí v londýnském celku i trenér brankářů Tomislav Rogič a šéf fyzické přípravy Riccardo Ragnacci.
„Děkujeme Igorovi, Tomislavovi a Riccardovi za jejich úsilí během uplynulých šesti týdnů, kdy neúnavně pracovali. Uvědomujeme si také, že Igor nedávno utrpěl těžkou ztrátu, a v této těžké chvíli vyjadřujeme jemu i jeho rodině svou podporu,“ připomněl klub Tudorovu rodinnou tragédii, kterou se dozvěděl těsně po utkání s Nottinghamem, kdy také nepřišel na tiskovou konferenci.
Tudor v minulosti vedl italské celky Juventus, Lazio, Veronu či Udinese. Působil i v Marseille, Hajduku Split, Galatasarayi, PAOKu či jako asistent u chorvatské reprezentace. Nikde však nevydržel déle než dva roky.
Klub zatím o náhradě neinformoval. „Učiníme tak výhledově,“ napsal.
Bez práce jsou aktuálně bývalý kouč Realu Madrid či Leverkusenu Xabi Alonso, volný je třeba i Luis Enrique, jenž naposledy vedl PSG. Spekuluje se však spíše o Robertu de Zerbim, který byl úspěšný v Brightonu a poté vedl francouzské Marseille, či Seanu Dycheovi, bývalému trenérovi Evertonu.