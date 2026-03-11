Muchová vypadla v Indian Wells, stejně jako loni jasně prohrála se Šwiatekovou

  21:51aktualizováno  21:51
Karolína Muchová podlehla v osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Ize Šwiatekové z Polska. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v Dauhá, prohrála česká reprezentantka se světovou dvojkou a šestinásobnou grandslamovou vítězkou hladce 2:6, 0:6.

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá | foto: Ibraheem Al OmariReuters

Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i ve středečním šestém vzájemném utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.

O postup do čtvrtfinále bude na turnaji usilovat ještě Kateřina Siniaková. Její soupeřkou je devátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů

Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Norrie (27-Brit.) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:2

Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
Šwiateková (2-Pol.) - Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0

