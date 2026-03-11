Muchová vypadla v Indian Wells, stejně jako loni jasně prohrála se Šwiatekovou

Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i ve středečním šestém vzájemném utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.
O postup do čtvrtfinále bude na turnaji usilovat ještě Kateřina Siniaková. Její soupeřkou je devátá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů
Muži:
Ženy: