Svrčina stejně jako před týdnem porazil Duckwortha, v Indian Wells vyzve Sinnera

  9:16aktualizováno  9:16
Tenista Dalibor Svrčina při své premiéře na prestižním turnaji v Indian Wells postoupil po vítězství 6:2, 6:4 nad Australanem Jamesem Duckworthem do 2. kola. Jeho příštím soupeřem bude hvězdný Jannik Sinner z Itálie.

Dalibor Svrčina | foto: Reuters

Třiadvacetiletý Svrčina se do hlavní soutěže turnaje přezdívaného „pátý grandslam“ probojoval z kvalifikace, v jejímž rozhodujícím kole porazil krajana Víta Kopřivu. Los 109. hráče světa znovu po týdnu svedl s Duckworthem, jehož minulé úterý zdolal na úvod turnaje v Acapulcu podobným výsledkem 6:4, 6:1.

V Kalifornii Svrčina žebříčkově lépe postavenému soupeři (83.) odvrátil všech sedm brejkbolů a postoupil za hodinu a půl.

V pátek se ostravský rodák Svrčina poprvé v kariéře střetne s aktuální světovou dvojkou Sinnerem. Čtyřnásobný grandslamový šampion hrál naposledy v polovině února v Dauhá, kde mu ve čtvrtfinále jako první Čech v historii uštědřil porážku Jakub Menšík.

Na turnaji mužů a žen v Indian Wells se představí celkem devět zástupců českého tenisu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

(tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů)

Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
Svrčina (ČR) - Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4

