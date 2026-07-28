Infantino chce prý prodat podíl z MS investorům. UEFA vyšla s ostrou kritikou

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  18:13aktualizováno  18:13
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Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. (19. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před...
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Prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle médií plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 až 30 procent a zaplatit za ně několik miliard dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA na tyto zprávy reagovala ostrou kritikou.

FIFA hodlá založit společnost, která převezme komerční práva na její vrcholné soutěže, tedy mistrovství světa mužů, žen a klubů, napsal list The Times. Dodal, že taková dohoda by mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud.

Ve společném podniku by FIFA zůstala majoritním vlastníkem, podle agentury DPA by měla od investorů získat přes čtyři miliardy dolarů (85 miliard korun). Všech 211 členských svazů by rovněž mělo obdržet menší podíly, které by si mohly buď ponechat, nebo prodat.

UEFA podrobila tento plán ostré kritice. „Tím se překračuje hranice, kterou by instituce odpovědné za fotbal nikdy neměly překročit. Duše a vedení fotbalu nejsou obchodním zbožím - a už vůbec ne při naprosté netransparentnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje,“ uvedla v prohlášení.

Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž ho pojí blízké přátelství. Sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který má vypršet v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.

Podobnou záležitost řešila před třemi lety Německá fotbalová liga (DFL), jež sdružuje dvě nejvyšší soutěže v zemi. Zástupci klubů tehdy odmítli prodej osminového podílu mediálních práv investorům zvenčí. Podle vedení DFL měl prodej podílu 12,5 procenta práv pro domácí a celosvětový trh na dvacet let přinést soutěži zhruba dvě miliardy eur (47 miliard korun).

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