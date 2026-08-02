Infantinovi šlo jen o peníze, jeho pozice je neudržitelná, řekl šéf evropských lig

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  11:02aktualizováno  11:02
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Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru. (30. dubna 2026) | foto: AP

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem.
Prezident FIFA Gianni Infantino na utkání mistrovství světa mezi Uruguayí a...
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Šéf organizace European Leagues Claudius Schäfer uvedl, že pozice Gianniho Infantina v čele světové federace FIFA vypadá neudržitelně. Reagoval tak na jeho zkrachovalý plán na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům.

Infantinův návrh prodat část komerčních práv na MS do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích.

Navzdory tomu, že v pátek FIFA od plánu oficiálně odstoupila, podle Schäfera by celá kauza měla mít pro Infantina „jediný možný následek“.

„Když jsem viděl, jak se to celé vyvinulo a že do toho nebyly zapojené klíčové orgány FIFA, tak to pro jakoukoli společnost či asociaci představuje jediné možné řešení,“ řekl švýcarskému listu SonntagsZeitung šéf organizace, jež sdružuje 53 evropských mužských a ženských profesionálních lig včetně české LFA.

Infantino zhruba po třech dnech od vyhlášení v pátek oznámil, že od plánu kvůli všeobecnému odporu odstupuje. Kontinentální organizace UEFA a CONCACAF v sobotu uvedly, že už ztratily v jeho vedení důvěru.

Podle Schäfera, jenž je zároveň šéfem švýcarské ligy, bylo hlavním cílem návrhu FIFA zvýšit zisk třetích stran díky většímu počtu soutěží a jejich účastníků. „Šlo jen o finanční výhody. Na nic jiného se nebral ohled,“ řekl. Jeho organizace European Leagues byla proti návrhu kvůli tomu, že by přidal zápasy do už tak nabitého kalendáře a poškodil by národní ligy. „Nikdo o těch plánech nevěděl, ani rada FIFA, což je řídící orgán FIFA. Velmi mě překvapilo, že prezident v té věci jednal úplně sám,“ uvedl Schäfer.

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