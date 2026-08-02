Infantinovi šlo jen o peníze, jeho pozice je neudržitelná, řekl šéf evropských lig

Infantinův návrh prodat část komerčních práv na MS do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích.
Navzdory tomu, že v pátek FIFA od plánu oficiálně odstoupila, podle Schäfera by celá kauza měla mít pro Infantina „jediný možný následek“.
„Když jsem viděl, jak se to celé vyvinulo a že do toho nebyly zapojené klíčové orgány FIFA, tak to pro jakoukoli společnost či asociaci představuje jediné možné řešení,“ řekl švýcarskému listu SonntagsZeitung šéf organizace, jež sdružuje 53 evropských mužských a ženských profesionálních lig včetně české LFA.
Infantino zhruba po třech dnech od vyhlášení v pátek oznámil, že od plánu kvůli všeobecnému odporu odstupuje. Kontinentální organizace UEFA a CONCACAF v sobotu uvedly, že už ztratily v jeho vedení důvěru.
Podle Schäfera, jenž je zároveň šéfem švýcarské ligy, bylo hlavním cílem návrhu FIFA zvýšit zisk třetích stran díky většímu počtu soutěží a jejich účastníků. „Šlo jen o finanční výhody. Na nic jiného se nebral ohled,“ řekl. Jeho organizace European Leagues byla proti návrhu kvůli tomu, že by přidal zápasy do už tak nabitého kalendáře a poškodil by národní ligy. „Nikdo o těch plánech nevěděl, ani rada FIFA, což je řídící orgán FIFA. Velmi mě překvapilo, že prezident v té věci jednal úplně sám,“ uvedl Schäfer.