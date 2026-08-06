Celá Afrika stojí za Infantinem. Vedení FIFA se omluvilo, UEFA ale neuchlácholilo

Autor: ,
  17:41
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na mistrovství světa | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...
Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.
35 fotografií
Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Evropskou fotbalovou unii UEFA ale toto řešení neuspokojilo. Naopak Výkonný výbor Africké fotbalové konfederace CAF v oficiálním prohlášení jednomyslně potvrdil, že Infantina i nadále podporuje.

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích – nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.

„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se už neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA.

Prohlášení zaslala všem 211 členským asociacím, druhé pak členům Rady federace. „Shodli jsme se, že záměrem nebylo, aby se Rada FIFA a členské asociace FIFA cítily z procesu vyloučeny, a že proces měl být řešen jinak,“ napsala.

Zástupce UEFA ale tento postup neuspokojil. „Členské asociace UEFA se jasně vyjádřily ohledně podmínek spojených s neúčastí v soutěžích FIFA. Zaprvé musel být stažen návrh na prodej hlavních soutěží a zadruhé musí být poskytnuty záruky, že k takovýmto pokusům o zmrzačení fotbalu tímto způsobem už nikdy nedojde,“ uvedla UEFA v prohlášení. „Tyto podmínky nebyly splněny. UEFA navíc ve svém sobotním prohlášení jasně uvedla, že ztratila důvěru v prezidentství Gianniho Infantina. Tento postoj stále platí,“ dodala.

Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací či organizace evropských lig už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.

Infantinovu silnou pozici na africkém kontinentu potvrdila reakce výkonného výboru CAF. Prezident CAF Patrice Motsepe po jednání výboru uvedl, že omluvu FIFA vítá a doplnil, že respekt ke správě věcí veřejných, řádnému procesu a transparentnosti je nezbytný. V prohlášení CAF zopakoval, že současnému šéfovi světového fotbalu „jednomyslně potvrzuje svou podporu“. Už dříve se za Infantina postavily Maroko, Egypt, Niger, Mauritánie a Komory.

Světovou federaci vede šestapadesátiletý rodák ze Švýcarska, jenž má také občanství italské a libanonské, od roku 2016. Infantinův návrh na prodej části práv z MS se setkal s kritikou i kvůli zapojení společnosti s rodinnými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle vedení FIFA už návrh „byl smeten ze stolu“ a „vždy je potřeba si z chyb vzít poučení“.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy

Plagiátor z Cambridge lhal skoro o všem. Pídícího se novináře umlčeli

Profesor Arday obviněný z plagiátorství (23. července 2012)

Uhry

Prezident z klobouku. Maďaři za pár dní zvolí hlavu státu, kandidát stále není znám

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Ukrajinské drony zasáhly logistické centrum Wildberries u Jekatěrinburgu,...

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch, nad městem se šíří černý dým

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch

Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského...

Názor

„Malíř/ka“ Toyen a Největší queer Češstvo. Respekt k člověku začíná respektem k pravdě o jeho životě

Toyen. Narodila se jako Marie Čermínová (1902–1980). Jedna z nejvýznamnějších...

Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Lidé se rozloučili se zesnulým Knížákem. Smutečními řečníky byli Klempíř a Klaus

Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7....

Do Česka míří 6000 balení dlouhodobě nedostatkového tamoxifenu

Tamoxifen - ilustrační snímek

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komentář

Trump zase zpeněžuje své prezidentství. Kdo zaplatí, dozví se dřív, co udělá

Donald Trump.

„Oheň je mocný a krásný.“ Žhář se přiznal k pečlivému plánování požáru u Spokane

Podezřelý ze žhářství Aaron Farinacci čeká v okresním soudním paláci ve Spokane...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.