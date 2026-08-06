Celá Afrika stojí za Infantinem. Vedení FIFA se omluvilo, UEFA ale neuchlácholilo

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích – nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.
„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se už neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA.
Prohlášení zaslala všem 211 členským asociacím, druhé pak členům Rady federace. „Shodli jsme se, že záměrem nebylo, aby se Rada FIFA a členské asociace FIFA cítily z procesu vyloučeny, a že proces měl být řešen jinak,“ napsala.
Zástupce UEFA ale tento postup neuspokojil. „Členské asociace UEFA se jasně vyjádřily ohledně podmínek spojených s neúčastí v soutěžích FIFA. Zaprvé musel být stažen návrh na prodej hlavních soutěží a zadruhé musí být poskytnuty záruky, že k takovýmto pokusům o zmrzačení fotbalu tímto způsobem už nikdy nedojde,“ uvedla UEFA v prohlášení. „Tyto podmínky nebyly splněny. UEFA navíc ve svém sobotním prohlášení jasně uvedla, že ztratila důvěru v prezidentství Gianniho Infantina. Tento postoj stále platí,“ dodala.
Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací či organizace evropských lig už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.
Infantinovu silnou pozici na africkém kontinentu potvrdila reakce výkonného výboru CAF. Prezident CAF Patrice Motsepe po jednání výboru uvedl, že omluvu FIFA vítá a doplnil, že respekt ke správě věcí veřejných, řádnému procesu a transparentnosti je nezbytný. V prohlášení CAF zopakoval, že současnému šéfovi světového fotbalu „jednomyslně potvrzuje svou podporu“. Už dříve se za Infantina postavily Maroko, Egypt, Niger, Mauritánie a Komory.
Světovou federaci vede šestapadesátiletý rodák ze Švýcarska, jenž má také občanství italské a libanonské, od roku 2016. Infantinův návrh na prodej části práv z MS se setkal s kritikou i kvůli zapojení společnosti s rodinnými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle vedení FIFA už návrh „byl smeten ze stolu“ a „vždy je potřeba si z chyb vzít poučení“.