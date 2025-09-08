Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné, emotivní a burcující video natočil scénárista a režisér Petr Kolečko, sobotní premiéra určená pro fanoušky žluto-černých barev končila při jejich setkání v areálu Loučky obrovským potleskem, ale i slzami.

Litvínovský hokej nikdy od svého postupu v roce 1959 nejvyšší soutěž neopustil, teď mu zvoní hrana. Po letošním extraligovém ročníku ztratí většinového majitele a hlavního mecenáše Orlen Unipetrol.

Pracovní skupina v čele s legendami se horlivě snaží sehnat až 50 milionů korun. Ty jsou potřeba na zajištění sezony nad rámec příspěvků od sponzorů, kteří by zůstali. Fanoušci pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour spustili mobilizaci. Jejich aktivity běží na novém webu litvinovnezhasne.cz, na který klip upozornil. Výjimečná iniciativa fanoušků má také svůj účet na Facebooku a Instagramu.

Kolečko, tvůrce populárních seriálů Most!, Lajna nebo Okresní přebor, obsadil do hlavních rolí zlaté olympioniky Martina Ručinského, Roberta Reichela a Jiřího Šlégra; posledně jmenovaný omdlel při představě, že Litvínov bude bez dospělého hokeje.

litvinovnezhasne.cz

  • web záchranářské iniciativy fanoušků, konkrétně fanklubu Ropáci on Tour
  • umožňuje přes eshop koupit za 500 korun záchranářská trička, která jdou na dračku; vyrobených nebo ve výrobě jich je celkem už čtyři tisíce, dosavadní výtěžek je ohromujících 800 tisíc korun
  • odkazuje na veřejnou sbírku, kterou Ropáci založili, k sobotnímu večeru bylo na transparentním účtu už více než 580 tisíc korun
  • apeluje na potenciální partnery, kontakt na ně předají Ropáci pracovní skupině záchranářů

Oživoval ho známý záchranář a influencer Marek Dvořák. „Kluci, nesmíme to dopustit. Litvínov nesmí zhasnout!“ vzkázal bývalým spoluhráčům i spolužákům Šlégr, když procitl.

A heslo Litvínove, nezhasni! pak zaznělo od více než tří desítek osobností. Od sportovců, umělců, lidí ze showbyznysu.

Třeba od zpěváků Richarda Krajča, Michala Davida, Josefa Vojtka, Bena Cristovaa nebo Petra Jandy, modelky a litvínovské rodačky Evy Herzigové, herců Marka Taclíka a Martina Hofmanna, fotbalisty Jana Kollera, běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, tenisty Radka Štěpánka, trenéra litvínovských mistrů (a nyní reprezentace) Radima Rulíka či šéfa fanklubu Jana Ptáčka, duchovního otce fanouškovského „povstání“ za záchranu hokejové bašty.

Všichni nasdíleli nebo nasdílejí klip na své sociální sítě, čímž se zvýší dosah iniciativy a šance na úspěšnost apelu.

Z natáčení klipu pro skupinu záchranářů litvínovského hokeje, které vedl scénárista a režisér Petr Kolečko (v zelené mikině).

Zlatým hřebem byl Ivan Hlinka, nejslavnější odchovanec Litvínova. Opřený o zábradlí na zimním stadionu, který nese jeho jméno, se díky umělé inteligenci rozhýbal a promluvil i svým nezaměnitelným hlasem. Fanoušci měli husí kůži a některým se spustily slzy.

Aktéři klipu pak před věrné předstoupili na pódium a sklidili potlesk. Celý podvečer byl emotivní. Mezi fanoušky přišel i generální manažer hokejové Vervy Pavel Hynek, který není jejich oblíbencem. A také ho někteří vybučeli. Šlégr zase naznačil, že variantou je, že by odkoupil část akcií klubu. „Litvínov nezhasne!“ skandovali na závěr příznivci.

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Sledování záchranářského klipu.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Legendy Martin Ručinský, Robert Reichel a Jiří Šlégr na pódiu.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Prodej triček Litvínov nezhasne.
Robert Reichel, Jiří Šlégr a Martin Ručinský (zleva) coby protagonisté klipu, který má podpořit záchranu hokejového Litívnova.
