Ligu mistrů v TV: Kde sledovat zápas Inter Milán – Slavia živě?

  7:23
Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) nastoupí na San Siru proti Interu Milán. Kde můžete tento zápas sledovat živě?

Nastoupení fotbalisté Slavie před duelem Ligy mistrů proti Bodö/Glimt. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Inter Milán – Slavia živě?

Zápas 2. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 30. 9. od 21:00.

Stanici naladíte u těchto operátorů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Inter Milán – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Jak hráli oba soupeři v prvním kole Ligy mistrů?

  • Slavia remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
  • Inter Milán zvítězil 2:0 na hřišti Ajaxu. Obě branky vstřelil Marcus Thuram, u obou asistoval Hakan Calhanoglu.

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Slavia v sobotním ligovém duelu porazila doma Duklu 2:0, obě branky dal Tomáš Chorý.
  • Hráči Interu Milán v sobotním utkání italské ligy zvítězili na hřišti Cagliari 2:0.

Inter Milán – Slavia:

Výkop: Úterý, 30. září od 21:00.
Rozhodčí: Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Angl.) - Gillett (video, Austr.)

Předpokládané sestavy:
Inter: Sommer - Bastoni, De Vrij, Akanji - Dumfries, Mchitarjan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Martínez.
Slavia: Staněk - Douděra, Chaloupek, Zima, Mbodji - Oscar, Sadílek - Kušej, Zafeiris, Provod - Chorý.

Vizitka soupeře:

Inter Milán

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: modrá a černá
  • Web: inter.it (oficiální stránka)
  • Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), kapacita cca 75 800 diváků, otevřen 1926
  • Trenér: Cristian Chivu
  • Současné opory: Lautaro Martínez (útočník) Marcus Thuram (útočník), Nicolò Barella (záložník), Hakan Calhanoglu (záložník), Alessandro Bastoni (obránce), Yann Sommer (brankář)

Úspěchy
Mistr Itálie (Serie A): 20× (naposledy 2023/24)
Italský pohár (Coppa Italia): 9× vítěz (naposledy 2022/23)
Italský superpohár: 8× vítěz (naposledy 2023/24)
Liga mistrů UEFA: 3× vítěz (1963/64, 1964/65, 2009/10)
Evropská liga / Pohár UEFA: 3× vítěz (1990/91, 1993/94, 1997/98)
Klubové mistrovství světa / Interkontinentální pohár: 3× vítěz (1964, 1965, 2010)

Historický úspěch v Evropě: vítěz Ligy mistrů 2009/10 pod trenérem Josém Mourinhem, když Inter získal historický treble (liga, pohár a Liga mistrů).

Zajímavosti před zápasem Inter Milán – Slavia:

  • Soupeři se v soutěžích UEFA utkali v Lize mistrů v sezoně 2019/20, Slavia uhrála na Interu remízu 1:1, doma mu podlehla 1:3
  • Oba kluby se probojovaly přímo do hlavní fáze LM z ligové soutěže; Slavia je českým šampionem, Inter italským vicemistrem
  • Slavia je v této sezoně po 12 soutěžních utkáních stále neporažena
  • Slavia v pohárech v posledních 8 zápasech nezvítězila
  • Slavia venku v pohárech 3x po sobě prohrála bez vstřelené branky
  • Slavia zvítězila v jediném z posledních 11 pohárových utkání s italskými soupeři
  • Slavia je v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
  • Slavia z 9 zápasů na italské půdě v soutěžích UEFA 8x prohrála a jednou remizovala
  • Inter prohrál jediný z 9 pohárových zápasů s českými týmy (v roce 2016 v Evropské lize 1:3 na Spartě), v posledních 3 duelech zvítězil bez inkasovaného gólu
  • Inter na konci ledna zvítězil v Lize mistrů na Spartě 1:0
  • Inter došel v minulém ročníku Ligy mistrů do finále, soutěž vyhrál v roce 2010 a v letech 1964 a 1965 ovládl jejího předchůdce Pohár mistrů evropských zemí
  • Inter doma v Lize mistrů neprohrál 16 zápasů za sebou, naposledy tam podlehl Bayernu Mnichov 0:2 v září 2022

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Inter Milán velkým favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,33.

Inter Milán – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,335,528,83
