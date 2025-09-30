Kde sledovat zápas Inter Milán – Slavia živě?
Zápas 2. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 30. 9. od 21:00.
Stanici naladíte u těchto operátorů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Inter Milán – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu
Jak hráli oba soupeři v prvním kole Ligy mistrů?
- Slavia remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
- Inter Milán zvítězil 2:0 na hřišti Ajaxu. Obě branky vstřelil Marcus Thuram, u obou asistoval Hakan Calhanoglu.
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Slavia v sobotním ligovém duelu porazila doma Duklu 2:0, obě branky dal Tomáš Chorý.
- Hráči Interu Milán v sobotním utkání italské ligy zvítězili na hřišti Cagliari 2:0.
Inter Milán – Slavia:
Výkop: Úterý, 30. září od 21:00.
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
Inter Milán
Úspěchy
Historický úspěch v Evropě: vítěz Ligy mistrů 2009/10 pod trenérem Josém Mourinhem, když Inter získal historický treble (liga, pohár a Liga mistrů).
Zajímavosti před zápasem Inter Milán – Slavia:
- Soupeři se v soutěžích UEFA utkali v Lize mistrů v sezoně 2019/20, Slavia uhrála na Interu remízu 1:1, doma mu podlehla 1:3
- Oba kluby se probojovaly přímo do hlavní fáze LM z ligové soutěže; Slavia je českým šampionem, Inter italským vicemistrem
- Slavia je v této sezoně po 12 soutěžních utkáních stále neporažena
- Slavia v pohárech v posledních 8 zápasech nezvítězila
- Slavia venku v pohárech 3x po sobě prohrála bez vstřelené branky
- Slavia zvítězila v jediném z posledních 11 pohárových utkání s italskými soupeři
- Slavia je v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
- Slavia z 9 zápasů na italské půdě v soutěžích UEFA 8x prohrála a jednou remizovala
- Inter prohrál jediný z 9 pohárových zápasů s českými týmy (v roce 2016 v Evropské lize 1:3 na Spartě), v posledních 3 duelech zvítězil bez inkasovaného gólu
- Inter na konci ledna zvítězil v Lize mistrů na Spartě 1:0
- Inter došel v minulém ročníku Ligy mistrů do finále, soutěž vyhrál v roce 2010 a v letech 1964 a 1965 ovládl jejího předchůdce Pohár mistrů evropských zemí
- Inter doma v Lize mistrů neprohrál 16 zápasů za sebou, naposledy tam podlehl Bayernu Mnichov 0:2 v září 2022
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Inter Milán velkým favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,33.
|Inter Milán – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,33
|5,52
|8,83