ONLINE: Irák - Norsko 1:1, Hussein hlavičkou srovnává duel

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  0:27aktualizováno  0:40
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Kvalifikací prosvištěli hladce, nechali za sebou i giganta z Itálie, která na mistrovství světa chybí. Potvrdí norští fotbalisté pověst černého koně turnaje? Vstupují do něj utkáním s Irákem, za který hraje například plzeňský Merchas Doski. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od půlnoci.

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Norové spoléhají hlavně na útočnou sílu, v čele je kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City, na soupisce je také bijec Alexandr Sörloth z Atlétika Madrid nebo mladík Antonio Nusa z Lipska, všechno řídí Martin Ödegaard z Arsenalu.

Parta, která budí respekt.

Jak se jí bude dařit?

Na minulé mistrovství Evropy v Německu se Norové nedostali, na velkém šampionátu jsou vůbec poprvé od Eura 2000, na MS byli naposledy v roce 1998.

Irák na svou další účast čekal ještě déle, na světovém jevišti byl naposledy v roce 1986. Na to letošní se kvalifikoval až jako úplně poslední, když zvládl mezikontinentální baráž s Bolívií.

Na soupisce má i plzeňského krajního obránce Merchase Doskiho, který zaujal gólem v přípravě proti Španělsku (1:1).

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 0:00
Zápas probíhá
Irák : Norsko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
37.
Góly:
29. E. Haaland
Sestavy:
D. Hasan - H. Alí, Z. Tahsín, Á. Hášim, M. Doski - I. Bájaš, A. al-Ammárí, Z. Ismaíl, A. Džásim - A. Husajn, A. al-Hamádí
Sestavy:
Ö. Nyland - J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, F. Aursnes - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
Náhradníci:
F. Tálib, A. Šír, Z. Ikbál, A. Kásim, J. Amín, M. Saadún, A. Maknazí, M. Alí, A. Júsuf, A. Básil, R. Súláká, M. Júnis, F. Putros, K. Yakob, M. Faradž
Náhradníci:
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, J. Hauge, M. Pedersen, O. Bobb, K. Thorstvedt, M. Thorsby, F. Björkan, P. Berg, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

ONLINE: Irák - Norsko 0:1, černý kůň mistrovství? Haaland otevírá skóre

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

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