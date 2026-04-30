Írán se nezúčastní kongresu FIFA v Kanadě, po potížích na letišti delegace odcestovala

Autor: ,
  7:06aktualizováno  7:06
Íránská delegace se nezúčastní kongresu Mezinárodní fotbalové federace FIFA, který ve čtvrtek hostí Vancouver. Zástupci svazu jako důvod uvedli nevhodné chování imigračních úředníků po příletu výpravy do Kanady.

Prezident íránského fotbalového svazu Mehdim Tádž. | foto: Profimedia.cz

Delegace v čele s prezidentem svazu Mehdim Tádžem se podle íránské strany na letišti v Torontu stala terčem urážek, rozhodla se proto nejbližším letem odcestovat zpět. Podle médií nebyl Tádž navzdory platnému vízu do země vpuštěn.

„Kvůli nevhodnému chování imigračních úředníků na letišti a urážce namířené proti jednomu z nejváženějších útvarů íránských ozbrojených sil se vrátili nejbližším letem do Turecka,“ citovala média z prohlášení íránské strany.

Šéf íránského fotbalu má minulost spojenou s íránskými revolučními gardami (IRGC). Ty jsou v Kanadě považovány za teroristickou organizaci.

Incident se odehrál zhruba měsíc a půl před startem mistrovství světa, na kterém si íránská reprezentace zajistila účast. Kvůli konfliktu na Blízkém východě jsou ale nad startem národního týmu na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku stále otazníky.

Šampionát začne 11. června. Írán má odehrát všechny tři zápasy ve skupině s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem v USA.

Národní svaz jednal s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, federace ale změny v rozpisu turnaje neplánuje. Šéf FIFA Gianni Infantino opakovaně ujistil, že s účastí Íránu počítá, naposledy americký ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce íránské fotbalové reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti. Upozornil ale, že součástí výpravy nesmí být osoby s vazbami na IRGC.

Je pravděpodobné, že otázkou účasti Íránu na MS se bude zabývat i nadcházející kongres.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.