Delegace v čele s prezidentem svazu Mehdim Tádžem se podle íránské strany na letišti v Torontu stala terčem urážek, rozhodla se proto nejbližším letem odcestovat zpět. Podle médií nebyl Tádž navzdory platnému vízu do země vpuštěn.
„Kvůli nevhodnému chování imigračních úředníků na letišti a urážce namířené proti jednomu z nejváženějších útvarů íránských ozbrojených sil se vrátili nejbližším letem do Turecka,“ citovala média z prohlášení íránské strany.
Šéf íránského fotbalu má minulost spojenou s íránskými revolučními gardami (IRGC). Ty jsou v Kanadě považovány za teroristickou organizaci.
Incident se odehrál zhruba měsíc a půl před startem mistrovství světa, na kterém si íránská reprezentace zajistila účast. Kvůli konfliktu na Blízkém východě jsou ale nad startem národního týmu na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku stále otazníky.
Šampionát začne 11. června. Írán má odehrát všechny tři zápasy ve skupině s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem v USA.
Národní svaz jednal s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, federace ale změny v rozpisu turnaje neplánuje. Šéf FIFA Gianni Infantino opakovaně ujistil, že s účastí Íránu počítá, naposledy americký ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce íránské fotbalové reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti. Upozornil ale, že součástí výpravy nesmí být osoby s vazbami na IRGC.
Je pravděpodobné, že otázkou účasti Íránu na MS se bude zabývat i nadcházející kongres.