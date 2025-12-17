Africký šampionát začne v neděli i s řadou hvězd z anglické Premier League a dalších předních evropských soutěží. Z české nejvyšší soutěže byli nominováni Igoh Ogbu (Slavia/Nigérie), Santiago Eneme (Sparta/Rovníková Guinea), Aziz Kayondo (Liberec/Uganda) a Benson Sakala (Bohemians/Zambie).
Muleme působí na Žižkově od roku 2018 s výjimkou krátkého hostování v Nitře, zahrál si i druhou českou ligu. Rezerva Viktorie je po podzimu v tabulce přeboru čtvrtá čtyři body za vedoucím Zličínem. Rodák z Kampaly odehrál za béčko na podzim 10 zápasů a dal dvě branky. Za národní tým Ugandy má na kontě už takřka pět desítek utkání.
Trenéra žižkovské rezervy Viliama Krbúšika zaujal svou poctivostí. „Je to obrovský profesionál. Na tréninky chodil první, poctivě se rozcvičoval, pracoval na mobilitě, půl hodiny před ostatními. Bral to tak, že se u nás rozehraje, bude mít herní praxi a díky tomu i šanci, aby se dostal na šampionát, což se povedlo,“ řekl kouč webu Pražského fotbalového svazu.
Muleme měl obavy, zda se může z tak nízké soutěže do nominace Ugandy prosadit.
„Ani jsem nevěděl, že to klaplo. Jsem fakt moc nadšený a on jistě taky. V průběhu podzimu jsme spolu jezdili na tréninky, tak jsme si o všem povídali. Vím, že měl trochu strach, že se na šampionát nedostane kvůli tomu, že hraje jen pátou ligu. Ale vyšlo to, skvělé,“ uvedl spoluhráč z žižkovské rezervy Josef Bazal.