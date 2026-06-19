Ošklivé obrázky z Kanady. Koné má po faulu dvě zlomeniny a musí na operaci

„Stalo se to přímo před námi, všichni jsme slyšeli tu kost prasknout,“ popisoval mrazivé záběry kanadský trenér Jesse Marsch.
Koné si na vlastní polovině pokryl míč, otočil se a přihrál, načež mu zezadu podivně ve skluzu podsekl stojnou nohu Madibúa. Jak kanadský záložník druhou končetinou ve švihu nahrával, otočil sebou a upadl na zem.
Z takových záběrů mrazí po zádech 🥶— Nova Sport (@novasport_cz) June 18, 2026
Jediné přání nás všech je, ať je Ismael Kone brzy v pořádku. 🍀
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Držel se za nohu a když se podíval, udělalo se mu zle a okamžitě křičel o pomoc. Stadion v tu chvíli ztichl.
„Vlastně vás to ani nebolí, jak velký šok to je, hlava to nedokáže vstřebat,“ líčil bývalý český útočník Libor Kozák ve studiu stanice Nova Sport. „Cestou mával na fanoušky s maskou, dali mu rajský plyn, aby ho v tom šoku trochu oblbli. Snad se brzy vrátí,“ dodal.
Na nosítkách pak celému stadionu ve Vancouveru záložník italského Sassuola ukázal palec nahoru, zatímco ho fanoušci vyvolávali. Na faulujícího Madibúa naopak křičeli: „Shame!“, tedy hanba!
Fotbalový insider Fabrizio Romano pak sdílel, že Koné má zlomené obě kosti, lýtkovou i holenní. „Mimo může být až pět měsíců. Madibúa se mu šel poté omluvit do šatny,“ napsal na sociální sítě.
Madibú po zásahu videorozhodčího viděl červenou, mezitím se kanadští hráči seběhli kolem Koného a naštvaně se strkali se soupeři, své si pak pověděli i trenéři Marsch a Julen Lopetegui, což pokračovalo i po konci zápasu.
Koného vystřídal Nathan Saliba, který sedm minut poté zvyšoval na 4:0. Na oslavu nejdříve vytvořil z prstů jeho číslo osm, pak z lavičky čapnul Koného dres a ukázal ho tribunám.
„Necítil jsem se na oslavy, jen jsem myslel na svého kamaráda,“ líčil poté Saliba. „Je to velmi upřímný člověk, milý, hodný, přátelský. Je pořád usměvavý a drží lidi pohromadě. Jsme jako jeho druhá rodina a budeme při něm,“ dodal hráč Anderlechtu.
I díky němu Kanaďané doma oslavili vysokou výhru, která je s největší pravděpodobností posílá do vyřazovací fáze. Na šampionátu už se ale musejí obejít bez Koného.
Ten se z kanadského Montréalu stěhoval do Evropy už před třemi lety, když si ho vyhlédl anglický Watford. Odtamtud přestoupil do Marseille, hostoval také v Rennes a právě v Sassuolu, které ho v zimě odkoupilo za deset milionů eur (250 milionů korun).