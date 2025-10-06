Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje. Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, o tom informoval na klubovém webu.
Sestava Israel-PremierTech projíždí cílem týmové časovky ve Figueres. | foto: Reuters

Stáj kvůli vazbám na Izrael byla během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Závod i přes výzvy k odstoupení dokončila. Následně byla vyloučena ze startovního pole Gira d’Emilia, které se jelo minulou sobotu, což organizátoři odůvodnili obavami o bezpečnost.

Tým už během Vuelty odstranil z dresů slovo „Israel“ a nyní po tlaku od sponzorů rozhodl o celkové změně. Distancování se od Izraele si jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.

„Rozhodli jsme se přejmenovat, rebrandovat a opustit současnou identitu spojenou s Izraelem. Pro pokrok občas musíte něco obětovat a tento krok je nutný k zajištění budoucnosti týmu,“ uvedl tým.

Stáj také přestane reprezentovat její majitel kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams. Místo toho se bude více věnovat práci pro izraelskou sekci Světového židovského kongresu.

Kromě Hirta za tým jezdí i momentálně zraněný, čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.

