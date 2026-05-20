Pro karvinský klub by to byla fantazie. Ať už v Evropské či Konferenční lize by se představila vůbec poprvé v historii. Jenže kvůli šéfovi klubu a primátorovi města Janu Wolfovi, který je v kauze podezřelý z několika prohřešků, může o vysněnou účast přijít.
Bude se čekat na verdikt UEFA, která veškeré evropské soutěže řídí. A má proto výsadní právo do nich nepřijmout tým, jenž se měl dopustit nekalého jednání.
Když před čtrnácti lety ovládla domácí pohár Sigma Olomouc, které v Česku za jinou korupční aféru odečetli devět bodů, do pohárů šel místo ní čtvrtý tým ligy. Kdyby se evropští komisaři letos řídili podle stejného klíče a Karviné by účast odepřeli, uvolněného místa by se chopil tentokrát pátý celek ligové tabulky, což je... Jablonec! Ten by tak putoval do předkol Konferenční ligy.
Jak by šly týmy do pohárů
po možném vyloučení Karviné
1. místo – Slavia: základní fáze Ligy mistrů
2. místo – Sparta: 3. předkolo Ligy mistrů
3. místo – Plzeň: závěrečné předkolo Evropské ligy
4. místo – Hradec: 2. předkolo Evropské ligy
5. místo – Jablonec: 2. předkolo Konferenční ligy
Severočeši už se v závěrečných dvou kolech nemohou z páté ligové příčky posunout níž ani výš. „Uvidíme, jak to celé bude. To, že jsme pátí, ještě neznamená, že budeme bez Evropy. Víme, jaká je situace,“ našlapoval nejprve po prohraném finále trenér Jablonce Luboš Kozel.
Na dotaz iDNES.cz poté svoji myšlenku rozvedl: „Nechtěl bych na téma pohárů spekulovat. Ale pokud je klub obviněný a vyšetřovaný z toho, co se objevuje v tisku, nepřijde mi normální, aby reprezentoval Česko v Evropě. Ale nemá to nic společného s dnešním zápasem, kdy hráči podali takový výkon, že si pohár zasloužili.“
„Víme o kauze, ale neupínali jsme s k tomu. Chtěli jsme si to uhrát ve finále. Kdyby Karvinou vyřadili, tak co? Místo skupiny Konferenční ligy, bychom hráli druhé předkolo. Je to zklamaní,“ povídal viditelně skleslý kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški.
Nejvíc by ale z případného karvinského vyloučení profitovala třetí Plzeň, na kterou by v tom případě přešla výhoda vítěze poháru, a sice kvalifikace do závěrečného předkola Evropské ligy a jistota minimálně základní fáze ligy Konferenční. Do předkol Evropské ligy by se posunul i čtvrtý Hradec Králové.
Jarolím: Trofej nám už nikdo nevezme
„My to stejně neovlivníme, takže jsme to přestali vnímat,“ krčil rameny v televizním rozhovoru pro Oneplay Sport záložník Karviné Denny Samko. „Nejtěžší byl asi ten první týden, když se to provalilo. Naštěstí byla reprepauza, tak jsme to mohli vydýchat.“
„Možná vám můžou vzít poháry, ale trofej a zážitky už vám nikdo nevezme, takže si to užijte,“ vzkázal mu v roli experta Tomáš Janotka, bývalý kouč olomoucké Sigmy, který MOL Cup vyhrál loni a Olomouc následně dovedl až do osmifinále Konferenční ligy.
Karviné se možná podobný scénář vzdaluje. Byť hráči a realizační tým udělali pro prestižní zápasy maximum, jistí bafuňáři sen možná pošlapou a zcela zničí.
„Nechce se mi o tom teď přemýšlet,“ povzdechl si kouč šampionů Marek Jarolím.
Trenére, věříte, že si v Evropě zahrajete?
„Člověk to čte, ale nevím, těžko říct. Teď jsme rádi za trofej, tu nám nikdo nevezme. Co už teď bude, to nemůžeme ovlivnit, takže nemá cenu se tím zaobírat. Teď se těším na fanoušky v Karviné, už nám chodí dotazy, kde mají čekat a v kolik přijedeme. Krásné momenty!“ dodal trenér.
„My to nevnímáme,“ doplnil Pavel Kačor. „Uvidíme až po tom, co se rozhodne. Hlavní je, že jsme vyhráli. Trofej je nejdůležitější. Pro Karvinou to je něco úžasného. Kdo by tomu před sezonou věřil, že Karviná vyhraje pohár?!“