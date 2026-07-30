Jablonec v Konferenční lize 2026/2027: Kde sledovat zápasy, program

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  11:05
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Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec. | foto: FK Jablonec

Fotbalisté Jablonce zahájili kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3 a ve čtvrtek 30. července se doma pokusí nepříznivý výsledek otočit. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do jablonecké pohárové historie.

Program Jablonce v předkole Konferenční ligy

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
čtvrtek 23. 7. 2026, 20:002. předkoloVaraždín – JablonecNova Sport 53:2
čtvrtek 30. 7. 2026, 18:002. předkoloJablonec – VaraždínNova Sport 5
  • V případě postupu přes Varaždín by se Jablonec střetl s lepším z dvojice RFS Riga - Vestri. Souboj 3. předkola by český tým začal na domácím hřišti.

Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?

Formát Konferenční ligy

  • Kvalifikace: Konferenční liga začíná několika předkoly. Kluby podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo play-off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje šest utkání proti šesti různým soupeřům. Tři na domácím hřišti a tři venku.
  • Vyřazovací část: Do vyřazovací fáze postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce jde přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o postup mezi nejlepší šestnáctku. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Konferenční ligy 2026/27 se uskuteční ve středu 26. května 2027 v německém Lipsku od 21:00.

Historie Jablonce v evropských pohárech:

  • Jablonec se v evropských pohárech poprvé představil v sezoně 1997/98, kdy nastoupil v předkole Poháru UEFA. Při premiéře si poradil s ázerbájdžánským Karabachem, pak nestačil na švédské Örebro.
  • Později si zahrál také Pohár vítězů pohárů a pravidelně bojoval v předkolech Evropské ligy.
  • V sezoně 2018/19 Jablonec poprvé postoupil do základní skupiny Evropské ligy, kde se utkal s Dynamem Kyjev, Rennes a Astanou. O tři roky později si zahrál také skupinu Evropské konferenční ligy.
Výsledky Jablonce v evropských pohárech
SezónaSoutěžKoloSoupeřDomaVenku
1997/98Pohár UEFA1. předkoloKarabach5:03:0
1997/98Pohár UEFA2. předkoloÖrebro1:10:0
1998/99Pohár vítězů pohárů1. koloApollon Limassol2:11:2 po prodl. (3:4 na pen.)
2007/08Pohár UEFA2. předkoloAustria Vídeň1:13:4
2010/11Evropská liga3. předkoloAPOEL1:30:1
2011/12Evropská liga2. předkoloFlamurtari Vlora5:12:0
2011/12Evropská liga3. předkoloAZ Alkmaar1:10:2
2013/14Evropská liga3. předkoloStrømsgodset2:13:1
2013/14Evropská liga4. předkoloBetis Sevilla1:20:6
2015/16Evropská liga3. předkoloFC Kodaň0:13:2
2015/16Evropská liga4. předkoloAjax0:00:1
2018/19Evropská ligaZákladní skupinaRennes0:11:2
2018/19Evropská ligaZákladní skupinaDynamo Kyjev2:21:0
2018/19Evropská ligaZákladní skupinaAstana1:11:2
2019/20Evropská liga2. předkoloPjunik Jerevan0:01:2
2020/21Evropská liga2. předkoloDAC Dunajská Streda3:5 po prodl.
2021/22Evropská liga3. předkoloCeltic2:40:3
2021/22Konferenční liga4. předkoloŽilina5:13:0
2021/22Konferenční ligaZákladní skupinaAZ Alkmaar1:10:1
2021/22Konferenční ligaZákladní skupinaCFR Kluž1:00:2
2021/22Konferenční ligaZákladní skupinaRanders2:22:2

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
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