Program Jablonce v předkole Konferenční ligy
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|čtvrtek 23. 7. 2026, 20:00
|2. předkolo
|Varaždín – Jablonec
|Nova Sport 5
|3:2
|čtvrtek 30. 7. 2026, 18:00
|2. předkolo
|Jablonec – Varaždín
|Nova Sport 5
- V případě postupu přes Varaždín by se Jablonec střetl s lepším z dvojice RFS Riga - Vestri. Souboj 3. předkola by český tým začal na domácím hřišti.
Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?
- Utkání Jablonce na hřišti chorvatského Varaždínu naladíte na stanici Nova Sport 5. Konferenční ligu vysílají také stanice, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
- Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Telly
Formát Konferenční ligy
- Kvalifikace: Konferenční liga začíná několika předkoly. Kluby podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo play-off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje šest utkání proti šesti různým soupeřům. Tři na domácím hřišti a tři venku.
- Vyřazovací část: Do vyřazovací fáze postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce jde přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o postup mezi nejlepší šestnáctku. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Konferenční ligy 2026/27 se uskuteční ve středu 26. května 2027 v německém Lipsku od 21:00.
Historie Jablonce v evropských pohárech:
- Jablonec se v evropských pohárech poprvé představil v sezoně 1997/98, kdy nastoupil v předkole Poháru UEFA. Při premiéře si poradil s ázerbájdžánským Karabachem, pak nestačil na švédské Örebro.
- Později si zahrál také Pohár vítězů pohárů a pravidelně bojoval v předkolech Evropské ligy.
- V sezoně 2018/19 Jablonec poprvé postoupil do základní skupiny Evropské ligy, kde se utkal s Dynamem Kyjev, Rennes a Astanou. O tři roky později si zahrál také skupinu Evropské konferenční ligy.
|Sezóna
|Soutěž
|Kolo
|Soupeř
|Doma
|Venku
|1997/98
|Pohár UEFA
|1. předkolo
|Karabach
|5:0
|3:0
|1997/98
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Örebro
|1:1
|0:0
|1998/99
|Pohár vítězů pohárů
|1. kolo
|Apollon Limassol
|2:1
|1:2 po prodl. (3:4 na pen.)
|2007/08
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Austria Vídeň
|1:1
|3:4
|2010/11
|Evropská liga
|3. předkolo
|APOEL
|1:3
|0:1
|2011/12
|Evropská liga
|2. předkolo
|Flamurtari Vlora
|5:1
|2:0
|2011/12
|Evropská liga
|3. předkolo
|AZ Alkmaar
|1:1
|0:2
|2013/14
|Evropská liga
|3. předkolo
|Strømsgodset
|2:1
|3:1
|2013/14
|Evropská liga
|4. předkolo
|Betis Sevilla
|1:2
|0:6
|2015/16
|Evropská liga
|3. předkolo
|FC Kodaň
|0:1
|3:2
|2015/16
|Evropská liga
|4. předkolo
|Ajax
|0:0
|0:1
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Rennes
|0:1
|1:2
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Dynamo Kyjev
|2:2
|1:0
|2018/19
|Evropská liga
|Základní skupina
|Astana
|1:1
|1:2
|2019/20
|Evropská liga
|2. předkolo
|Pjunik Jerevan
|0:0
|1:2
|2020/21
|Evropská liga
|2. předkolo
|DAC Dunajská Streda
|—
|3:5 po prodl.
|2021/22
|Evropská liga
|3. předkolo
|Celtic
|2:4
|0:3
|2021/22
|Konferenční liga
|4. předkolo
|Žilina
|5:1
|3:0
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|AZ Alkmaar
|1:1
|0:1
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|CFR Kluž
|1:0
|0:2
|2021/22
|Konferenční liga
|Základní skupina
|Randers
|2:2
|2:2
Další české týmy v evropských pohárech 2026/27: