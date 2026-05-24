ONLINE: Jablonec - Liberec 0:0, hosté jdou v derby do deseti, červenou vidí Rýzek

Autor: ,
  13:32aktualizováno  14:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jablonec pátý, Liberec šestý, oba bez pohárů. Podještědské derby v závěrečném kole nadstavby ztrácí náboj. Duel můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

Jablonecký záložník Sebastian Nebyla s míčem před Vojtěchem Stránským z Liberce | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec se po mizerném závěru sezony, kdy nezvládl ligový finiš ani finále poháru, chce rozloučit aspoň vítězstvím. Oplatit rivalovi nedávnou porážku, která začala jeho nuznou sérii pěti ligových zápasů bez vítězství a pokles ze třetí na konečnou pátou příčku.

Jablonečtí síly směřovali k finále poháru, ale to ve středu proti Karviné prohráli a stejně jako loni na poslední chvíli přišli o účast v pohárové Evropě.

Do ní je může vrátit jen nařízení UEFA, která do play off Evropské ligy nemusí pustit Karvinou, protože je vyšetřována etickou komisí kvůli korupčnímu jednání klubového šéfa Jana Wolfa.

I od Liberce se čekalo víc. Do skupiny o titul proklouzl na poslední chvíli právě díky výhře v závěrečném dějství základní části v Jablonci, ale v nadstavbě všechna čtyři utkání prohrál.

Chance Liga 2025/2026
24. 5. 2026 14:00
Jablonec : Liberec
()
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, R. Sedláček - V. Čanturišvili, S. Nebyla, S. Obinaja, M. Polidar - A. Alégué, J. Chramosta, L. Jawo
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, J. Mikula, M. Rýzek - P. Hodouš, V. Stránský, T. Diakité, F. Špatenka - P. Dulay, L. Letenay
Náhradníci:
M. Malenšek, R. Pantalon, S. Lavrinčík, N. Okeke, D. Nykrín, D. Puškáč, J. Hanuš, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan
Náhradníci:
M. Lexa, P. Juliš, I. Krajčírik, J. Sutr, A. Soliu, L. Mašek, V. Sychra, D. Rus
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.