ONLINE: Jablonec - Liberec 0:0, hosté jdou v derby do deseti, červenou vidí Rýzek

Jablonec se po mizerném závěru sezony, kdy nezvládl ligový finiš ani finále poháru, chce rozloučit aspoň vítězstvím. Oplatit rivalovi nedávnou porážku, která začala jeho nuznou sérii pěti ligových zápasů bez vítězství a pokles ze třetí na konečnou pátou příčku.
Jablonečtí síly směřovali k finále poháru, ale to ve středu proti Karviné prohráli a stejně jako loni na poslední chvíli přišli o účast v pohárové Evropě.
Do ní je může vrátit jen nařízení UEFA, která do play off Evropské ligy nemusí pustit Karvinou, protože je vyšetřována etickou komisí kvůli korupčnímu jednání klubového šéfa Jana Wolfa.
I od Liberce se čekalo víc. Do skupiny o titul proklouzl na poslední chvíli právě díky výhře v závěrečném dějství základní části v Jablonci, ale v nadstavbě všechna čtyři utkání prohrál.
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, R. Sedláček - V. Čanturišvili, S. Nebyla, S. Obinaja, M. Polidar - A. Alégué, J. Chramosta, L. Jawo
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, J. Mikula, M. Rýzek - P. Hodouš, V. Stránský, T. Diakité, F. Špatenka - P. Dulay, L. Letenay
M. Malenšek, R. Pantalon, S. Lavrinčík, N. Okeke, D. Nykrín, D. Puškáč, J. Hanuš, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan