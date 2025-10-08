Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Bývalý předseda Fotbalové asociace Pelta byl v květnu odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Jablonec už zkraje září oznámil, že ho koupí Střeštík, spoluvlastník a šéf skupiny Skayo Capital, která se zabývá obchodem s nemovitostmi. Definitivně byl obchod uzavřen ve středu.
„Veškeré náležitosti nutné k převodu akcií byly oficiálně dotaženy ve středu 8. října. Poslední formality byly dotaženy symbolicky přímo v prostorách jablonecké Střelnice,“ uvedl klub.
Střeštík strávil dvacet let v zahraničí, ve Velké Británii vybudoval síť restaurací. Poté mimo jiné přivedl do střední Evropy společnost Starbucks, byl také ředitelem společnosti MALL Group. Spolupracoval i s šéfem hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem.
Jablonec je dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a Pardubice. V Plzni na konci září nastala další změna, když se většinovým majitelem klubu stal miliardář Michal Strnad. Nového vlastníka by mohl mít i Hradec Králové.