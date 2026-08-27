Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Všem na vyprodané Střelnici zatrnulo, když brankář Pandur lapil penaltový pokus Zorvana. Konec? Kdeže!
Čtvrtou sérii načal hostující Curtis, jenže dal balonu tolik razance, že bránu překopl. Další kop proměnil Okeke a když se k puntíku postavil Penrice v modrém dresu, zaskvěl se brankář Hanuš.
Poslední pokus, poslední kop. Mečbol. Ke kterému si stoupnul útočník Chramosta. Gólmana poslal na druhou stranu a Jablonec mohl slavit.
Tribuny se otřásaly, zatímco fotbalisté v tmavě zelených dresech se seběhli na jednu obrovskou hromadu. Společně doma zvrátili zápas proti Rangers, jednomu z největších skotských klubů.
Postupně prošli třemi předkoly až k vysněné základní fázi, kde je čeká šest zápasů proti šesti různým soupeřům. Ty se dozví v pátek ve dvě hodiny odpoledne.
Díky preciznímu domácímu výkonu. Nicméně ani vyřazení nebylo daleko.
V prodloužení, které trvalo třicet minut, domácí další gól nepřidali. Nejblíže byl Chramosta, jehož nepříjemnou ránu tak tak vytáhl brankář Pandur, jenže rozhodčí ukázal na odkop od brány.
Přitom byli Jablonečtí celý zápas aktivnější a mohlo je mrzet, že dvojzápas neotočili už před penaltovou loterií. Rozhodně na to proti slabému soupeři měli.
Nakonec jim stačila jediná trefa ze hry.
Byla to exkluzivní individuální akce.
K balonu se na pravé straně dostal šikovný záložník Čanturišvili, který vypadal, že si vyvádí míč z vápna, jenže vtom zaseknul tak, že se zbavil dotírajícího obránce a zjevil se úplně sám vstříc hostující bráně.
A tak vyslal ránu na zadní tyč, kterou překonal brankáře Pandura.
Byl to vytoužený gól, na který domácí tak dlouho čekali. Nevstřelili ho venku, kde závěrečných patnáct minut dohrávali v přesile. Nepodařilo se to ani v první půli, kdy měl velkou šanci Jawo přímo před gólmanem. A nevyšel ani brejk Sedláčka, jenž postupoval k bráně úplně sám.
Trefu, která zajistila aspoň prodloužení, obstarala právě gruzínská sedmička.
Hosté byli do té doby hodně pasivní, vyslali jediný pokus na bránu, ale slabou hlavičku Chukwuaniho bez problémů lapil připravený gólman Hanuš.
Jinak když dobývali pokutové území Jablonce, moc nebezpeční nebyli. To se změnilo po gólu, kdy se trochu oklepali a věděli, že teď už zase hrát musejí.
Jenže pár standardek v závěru nevyužili, a tak zahrozil ještě Jablonec, jenže ani jeho útoky už příliš nebezpečí nepřinesly. Nakonec může být rád, že zápas dotáhl v penaltách.
Jablonec se v pohárech ocitl coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Kozlův výběr prošel přes Varaždín, RFS Rigu a nakonec i přes silné Rangers, kteří se ale vůbec nepotkali s formou.
Do Konferenční ligy spadli poté, co v předkole Evropské ligy nestačili na polskou Jagiellonii.
Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostane Jablonec finanční bonus ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
první zápas 0:1 - postupuje tým FK Jablonec
73. Čanturišvili
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlovič, Sláma – Sedláček, Nebyla – Čanturišvili, Suchan, Polidar – Jawo
Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice – Dragojevič, Neil (C) – Yokota, Chukwuani, Gassama – Naderi
Mihelak – Okeke, Zorvan, Růsek, Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Vecheta, Novák
Kelly, McGuire – McCrorie, Godfrey, Shankland, Barron, Aasgaard, Cameron, Nedeljkovič, Miovski, McCausland, Curtis
17. Cedidla, 101. Růsek
112. Shankland
Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič (všichni SRB)
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