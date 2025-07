ONLINE: Jablonec - Sparta 0:0, hosté s Kadeřábkem, Krasniqim i Vydrou

Souboj dvou týmů, které v minulé sezoně byly ve skupině o titul a v závěrečném kole na dálku bojovaly o poslední pohárové místo. To nakonec urvala Sparta díky remíze s Olomoucí, Jablonec totiž podlehl Plzni.

Poslední vzájemný zápas vyhrál v květnu na Letné hostující Jablonec celkem přesvědčivě 3:1. Hosté dnes nastupují v sestavě: Vindahl – Uchenna, Panák, Cobbaut – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Zelený – Krasniqi, Kuchta, Haraslín. Chybí úplně Laci, který v Turecku vyjednává přestup do Rizesporu. Naopak na lavici je Olatunji, o něž je údajně zájem ve Spojených státech.

Oba kluby dodnes mrzí, že Sparta propadla ve finále poháru v Olomouci. Kdyby uspěla, čeká ji play off o postup do Evropské ligy a Jablonec by měl předkolo Konferenční ligy. Po porážce 1:3 zbyla na Spartu jen Konferenční liga, kdežto Jablonec skončil bez pohárů.