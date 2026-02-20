Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

„Mě už neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak,“ řekl Jágr, který oslavil v neděli 54. narozeniny.
„Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit,“ přidal ještě.
Během olympijské přestávky o návrat do zápasového rytmu nijak neusiluje. Netrénuje tak, aby mohl zase naskočit do kladenské sestavy. Ba naopak, relaxuje u sledování olympiády.
„Nedělám nic jiného, než že jím a koukám na televizi. Mám o čtyři pět kilo navíc. Pohyb je hrozně důležitý a nejtěžší je se donutit, když člověk nemusí. Snažím se jít si každý den zabruslit, pokud mám čas,“ dodal.
O konci Jágrovy kariéry se spekulovalo už dříve, sám o tom několikrát veřejně nahlas uvažoval. Jenže legendární hokejista se pak pokaždé rozhodl pokračovat.
Kupříkladu v létě roku 2024 pronesl, že má před sebou poslední sezonu. Ovšem loni na podzim se opět objevil v sestavě Rytířů, celkem naskočil v probíhající sezoně do šesti duelů. Zapsal jednu asistenci, při prohře 3:8 nahrával na jeden z gólů proti Pardubicím (3:8).
Už po polovině října, kdy měl za sebou dvě utkání, uvedl, že neví, kolik dalších jich ještě zvládne odehrát.
„Nevadí mi tréninky, hokej mám pořád rád. Rád se zlepšuju a přicházím na věci, které mě mohou posunout dál. Už jenom to, že můžu být inspirací pro ostatní lidi v jakémkoliv oboru. Nejen ve sportu. Snažit se přijít na něco, co vám dá takovou tu výhodu uspět,“ řekl tehdy.
Naposledy se fanouškům ukázal 21. prosince v Liberci, odehrál jen lehce přes sedm a půl minuty. „Jarda odstoupil sám od sebe. Měl dlouhou pauzu, říkal, že se necítí,“ vysvětlil po zápase kladenský trenér David Čermák.
Od té doby člen Triple Gold Clubu (vítěz Stanley Cupu, olympiády i mistrovství světa) v kladenské sestavě chyběl.
Sezona 2025/26 byla pro Jágra už jeho 38. v profesionální kariéře, hned 24 jich strávil v NHL, od ledna roku 2018 působil v Kladně.
A zdá se, že další už nepřidá...