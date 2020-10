Tomáš Rosický vstoupil do velkého fotbalu jako odchovanec Sparty, se kterou získal tři mistrovské tituly. Odtud přestoupil v lednu 2001 do německé Borussie Dortmund a v té době se stal nejdražším hráčem, který šel do zahraničí. S Dortmundem hned v první sezoně získal titul, po finančních problémech se ale z BVB stal průměrný bundesligový tým a Rosický byl blízko přestupu do velkého španělského celku. Kterého?