Jake Paul dal svým emocím okamžitě volný průchod. Na sociálních sítích napsal, že byl svědkem jednoho z největších okamžiků sportovní historie a že slovy nedokáže popsat, jak je na svou snoubenku hrdý.
Po závodě ji vášnivě líbal, objímal a dlouhé minuty z ní nespouštěl oči. Jeho reakce neunikly ani kamerám, které zachytily, s jakým téměř posvátným zaujetím triumf prožíval.
Emoce neskrývala ani samotná závodnice. Po dojezdu se Juttě Leerdamové do očí draly slzy radosti, stejně jako jejím rodičům a nejbližším. Paul se s fanoušky podělil také o záběry ze zákulisí, které ukazují ryzí radost a dojetí bezprostředně po historickém výkonu.
Sedmadvacetiletá favoritka zvládla rozhodující okamžik dokonale. Nejprve sice její krajanka Femke Koková stanovila nový olympijský rekord časem 1:12,59, jenže Leerdamová o několik minut později předvedla ještě rychlejší jízdu. Cílovou čáru proťala v čase 1:12,31 a rekord posunula o dalších 28 setin sekundy.
V přímém souboji o zlato porazila Japonku Miho Takagiovou, obhájkyni titulu z her v Pekingu.
Výjimečný den podtrhla i přítomnost nizozemského krále, který byl svědkem mimořádně úspěšného vystoupení domácí reprezentace – Nizozemky obsadily první dvě příčky.
„Je to neskutečné. Pořád tomu nemohu uvěřit,“ řekla dojatá vítězka krátce po závodě. „Těším se, až to oslavím s rodinou a přáteli. Bez jejich podpory bych tu nebyla.“