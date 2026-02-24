„Bolesti stále ještě mám, ale je to den ode dne lepší. Jsem rád, že jsem už doma,“ sdělil Mandlbauer. V nejbližších dnech začne s rehabilitací. „Jsme optimističtí, že s pomocí fyzioterapie se podaří vše zase vrátit k normálu. Je mi jasné, že to nebude ze dne na den,“ doplnil bobista.
Mandlbauer měl těžkou nehodu v druhé jízdě olympijského závodu v Cortině d’Ampezzo. V deváté zatáčce převrátil po jezdecké chybě stroj na levý bok a takto dojel do cíle. Zatímco zbylí tři členové posádky z bobu vylezli, pilot zůstal ležet a byl zhruba 15 minut ošetřován. Následně ho zdravotníci odnesli na nosítkách. Po havárii byl schopen mluvit a hýbat pažemi, trupem a hlavou, stěžoval si na bolesti krku.