Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči specialistů na poranění páteře. Podle vyjádření rakouského olympijského výboru tam byl přepraven letecky z Trevisa, kde strávil na klinice první noc po havárii.

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na trati v Cortině. Posádka se z ledového koryta dostala sama, pilota museli ošetřit a následně převézt do nemocnice. | foto: ČTK

„Bolesti stále ještě mám, ale je to den ode dne lepší. Jsem rád, že jsem už doma,“ sdělil Mandlbauer. V nejbližších dnech začne s rehabilitací. „Jsme optimističtí, že s pomocí fyzioterapie se podaří vše zase vrátit k normálu. Je mi jasné, že to nebude ze dne na den,“ doplnil bobista.

Mandlbauer měl těžkou nehodu v druhé jízdě olympijského závodu v Cortině d’Ampezzo. V deváté zatáčce převrátil po jezdecké chybě stroj na levý bok a takto dojel do cíle. Zatímco zbylí tři členové posádky z bobu vylezli, pilot zůstal ležet a byl zhruba 15 minut ošetřován. Následně ho zdravotníci odnesli na nosítkách. Po havárii byl schopen mluvit a hýbat pažemi, trupem a hlavou, stěžoval si na bolesti krku.

