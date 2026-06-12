Společně s Dobešem zařadili zámořští novináři do ideální nováčkovské sestavy soutěže obránce Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníky Ivana Děmidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda ze St. Louis.
Pětadvacetiletý Dobeš působí v Montrealu třetí sezonu. První rok byl na farmě v Lavalu, ale poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL. Tuto sezonu ještě v zimě bojoval o post jedničky. A konzistentním výkony jej také udržel.
Týmu v základní části pomohl k 29 výhrám a v play off poté k postupu do finále Východní konference. Ve vyřazovacích bojích zasáhl do všech devatenácti duelů, přičemž zvládl dva sedmé zápasy.
Ostravský rodák se dostal i do elitní desítky hlasování o Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony. O vítězi tradiční ankety se rozhodne v úterý 23. června.
Pastrňák získal mezi pravými křídly druhý nejvyšší počet hlasů a potřetí v kariéře byl zařazen do druhého týmu NHL. Opora Bruins se vedle toho dvakrát dostala do ideální sestavy soutěže. Třetí skončil Martin Nečas z Colorada. Hlasy dostali i dva čeští brankáři - šestý skončil Karel Vejmelka z Utahu a sedmý Daniel Vladař z Philadelphie.
Složení All Star týmů v hokejové NHL
První All Star tým NHL: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) - Zach Werenski (Columbus), Cale Makar (Colorado) - Connor McDavid (Edmonton), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Jason Robertson (Dallas).
Druhý All Star tým NHL: Logan Thompson (Washington) - Evan Bouchard (Edmonton), Rasmus Dahlin (Buffalo) - Nathan MacKinnon (Colorado), David Pastrňák (Boston), Cole Caufield (Montreal).
All Star nováčků NHL: Jakub Dobeš (Montreal) - Alexandr Nikišin (Carolina), Matthew Schaefer (NY Islanders) - Ivan Děmidov (Montreal), Beckett Sennecke (Anaheim), Jimmy Snuggerud (St. Louis).