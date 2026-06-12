Ocenění pro Čechy. Dobeše s Pastrňákem v zámoří zařadili do hvězdných výběrů

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  21:14aktualizováno  21:14
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V nabité sestavě českých brankářů zářil nejvíc. A to tak, že si Jakub Dobeš podmanil Montreal a okouzlil elitní zámořskou scénu. Hokejový gólman byl dokonce zvolen do All Star týmu nováčků tohoto ročníku. Za Canadiens naskočil do 49 zápasů základní části a pomohl jim také k postupu do play off. Útočník Bostonu David Pastrňák pak figuruje ve druhém All Star týmu soutěže.
Jakub Dobeš z Montrealu si připisuje zákrok proti Buffalu.

Jakub Dobeš z Montrealu si připisuje zákrok proti Buffalu. | foto: AP

Jakub Dobeš v prvním konferenčním finále.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš (vpravo) a Jordan Staal z Caroliny po skončení...
Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...
Brankář Montrealu Jakub Dobeš se ohlíží za pukem.
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Společně s Dobešem zařadili zámořští novináři do ideální nováčkovské sestavy soutěže obránce Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníky Ivana Děmidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda ze St. Louis.

Pětadvacetiletý Dobeš působí v Montrealu třetí sezonu. První rok byl na farmě v Lavalu, ale poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL. Tuto sezonu ještě v zimě bojoval o post jedničky. A konzistentním výkony jej také udržel.

Týmu v základní části pomohl k 29 výhrám a v play off poté k postupu do finále Východní konference. Ve vyřazovacích bojích zasáhl do všech devatenácti duelů, přičemž zvládl dva sedmé zápasy.

Ostravský rodák se dostal i do elitní desítky hlasování o Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony. O vítězi tradiční ankety se rozhodne v úterý 23. června.

Pastrňák získal mezi pravými křídly druhý nejvyšší počet hlasů a potřetí v kariéře byl zařazen do druhého týmu NHL. Opora Bruins se vedle toho dvakrát dostala do ideální sestavy soutěže. Třetí skončil Martin Nečas z Colorada. Hlasy dostali i dva čeští brankáři - šestý skončil Karel Vejmelka z Utahu a sedmý Daniel Vladař z Philadelphie.

Složení All Star týmů v hokejové NHL

První All Star tým NHL: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) - Zach Werenski (Columbus), Cale Makar (Colorado) - Connor McDavid (Edmonton), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Jason Robertson (Dallas).

Druhý All Star tým NHL: Logan Thompson (Washington) - Evan Bouchard (Edmonton), Rasmus Dahlin (Buffalo) - Nathan MacKinnon (Colorado), David Pastrňák (Boston), Cole Caufield (Montreal).

All Star nováčků NHL: Jakub Dobeš (Montreal) - Alexandr Nikišin (Carolina), Matthew Schaefer (NY Islanders) - Ivan Děmidov (Montreal), Beckett Sennecke (Anaheim), Jimmy Snuggerud (St. Louis).

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