„Za všechny Oceláře bych chtěl Kebovi ze srdce poděkovat. Je to výborný hokejista a skvělý člověk, kterého máme všichni moc rádi. Teď se ale naše cesty rozdělí. Keba tady odvedl velký kus práce, pomohl ke dvěma titulům. Přeju mu jen to nejlepší, štěstí a hlavně zdraví do další kariéry,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

V Třinci strávil Jeřábek od návratu z KHL v roce 2022 tři sezony. Účastník olympijského turnaje v Pekingu 2022 a dvou mistrovství světa, který byl v roce 2018 také u triumfu Washingtonu, se rychle zařadil mezi klíčové postavy defenzivy extraligového hegemona.

Jeho působení však loni před koncem základní části výrazně ovlivnilo vážné zranění - v předposledním kole utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti.

Po operaci se Jeřábek vrátil do zápasů až po osmi měsících. I proto stihl v uplynulém ročníku odehrát v základní části jen 23 zápasů, v nichž jednou skóroval a přidal sedm asistencí. V play off pak naskočil jednou. Celkem odehrál v extralize za Oceláře 148 utkání a zaznamenal 81 bodů (13+68).

„Díky za krásné roky v Třinci. Moc rádi se sem budeme s rodinou vracet. Pod Javorovým se nám moc líbilo. Odvážíme si krásné vzpomínky jak z ledu, tak i mimo hokej. Klubu i fanouškům přeju všechno dobré,“ vzkázal Jeřábek.