Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

  13:03aktualizováno  13:03
Hokejový obránce Jakub Kindl slaví zisk titulu ve Francii s Bordeaux. Jeho tým vyhrál v sobotu večer páté finálové utkání na ledě Grenoble 5:2 a ovládl sérii 4:1. Bordeaux se dočkalo premiérového triumfu a v nadcházející sezoně se představí poprvé v Lize mistrů. Dosud nejblíže bylo k titulu v roce 2024, kdy prohrálo s Rouenem ve finále.
Obránce Jakub Kindl v dresu Bordeaux | foto: Profimedia.cz

Devětatřicetiletý Kindl, jenž do Bordeaux zamířil poté, co minulý ročník dohrál v druhé nejvyšší finské soutěži v celku Joensuu Kiekko-Pojat, má ve sbírce i zlato z roku 2024 s norským Storhamarem.

V základní části si připsal ve 37 zápasech 21 bodů za čtyři branky a 17 asistencí. V play off odchovanec Šumperka zaznamenal ve 13 utkáních jednu přihrávku.

Kindl strávil také osm sezon v NHL, odehrál 351 zápasů a dalších 20 duelů v play off za Detroit a Floridu. Red Wings jej draftovali roce 2005 v 1. kole na 19. místě. V roce 2014 se představil na mistrovství světa v Minsku.

