„Kuba byl asi trošku zlomený, že to nedopodával, sešlo se mi to, pořád tomu nemůžu uvěřit, musím to vstřebat. Ale je to neskutečný pocit, co se žebříčku týče, asi to je největší vítězství mé kariéry. Jsem rád, že práce, kterou do tenisu dávám, se projevila,“ zubil se šťastný Sačko.

Menšíka potopila hlavně kupa nevynucených chyb. A ačkoliv zaznamenal v zápase hned patnáct es, na prvním servisu měl úspěnost jen 54 procent. Ze svého druhého podání pak proměnil jen 45 procent svých míčků.

Možná i kvůli tomu odmítl po zápase mluvit s novináři. Naštvaně zakroutil rukou a rychle prchnul do útrob stadionu, který dobře zná, neboť na něm vyrůstal. Se Sačkem nesčetněkrát trénoval, protože rodák z ukrajinského Kremenčuku působí a žije v Prostějově už dvacet let.

„Věděl jsem, co Kuba plus mínus hraje. Ale já jediné co, tak jsem se na zápas těšil. Chtěl jsem hlavně ukázat, co ve mně je,“ povídal sedmadvacetiletý hráč. „Na začátku mi přišlo, že je Kuba nervózní, tak jsem si řekl, že to zkusím a dám do toho všechno.“

Druhé kolo jej čeká až ve středu. Utká se s lepším z dvojice Karol-Kovalík. „Odpočinu si a pak musím být znovu ready. Rozdíly mezi tenisty už jsou fakt o detailech, je to čím dál tím více vyrovnané. Mně se v posledních týdnech podařilo pár challengerů, takže jsem si trošku zvedl sebevědomí. Teď se na to snažím navazovat,“ pochvaloval si Sačko.

Velké ambice si na zbytek turnaje ani přes skalp prvního nasazeného muže nestanovuje. I díky vývoji zápasu s Menšíkem dobře ví, že ani za zdánlivě jasného stavu není hotovo. „Chci jít zápas od zápasu, míček od míčku. Dokud se neodehraje poslední míč, zápas neskončil. Já měl ke konci štěstí, Kuba musel dvakrát přes druhé podání, já trefil pásku. Sešlo se to. Pak už to bylo jen o štěstí a adrenalinu,“ poznamenal.

Nerozhodila jej ani značně větší náklonnost domácího publika pro místního rodáka Menšíka: „Já jsem de facto cizinec, že lidé fandili Kubovi, beru úplně v pohodě, tak to prostě je.“

I bez Menšíka ale organizátoři dál lákají na zajímavé obsazení turnaje. Už v úterý jde do akce další zástupce TK Agrofert Prostějov Vít Kopřiva, který před pár dny zaznamenal své první kariérní vítězství na grandslamu. Vítěz turnaje z roku 2022 se na centrkurtu střetne s Rakušanem Neumayerm. Jejich zápas začne nejdřív v 11.00 po úvodním duelu.

Ten obstará turnajová dvojka Alejandro Tabilo z Chille s Čechem Hynkem Bartoňem. Tabilo loni patřil do první světové dvacítky, zahrál si i semifinále masters v Římě. Před pár týdny v Monaku porazil Novaka Djokoviče. Na prostějovském turnaji díky divoké kartě nahradil zraněného Roberta Bautistu-Aguta, jenž se musel odhlásit.

„Když se Bautista zranil, dohodli jsme se na startu Tabila. Jeho manažer mi volal, jestli bychom mu nedali volnou kartu v případě neúspěchu na Roland Garros. Nevyšla mu obhajoba bodů v Římě a z dvacátého místa se propadl až na šedesáté. Je to super hráč a více než adekvátní náhrada za Bautistu,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.