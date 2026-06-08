Menšík se po Roland Garros posunul na 17. místo, Muchová zůstává desátá

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  9:40aktualizováno  9:40
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Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku tenisové ATP na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.

Jakub Menšík se hecuje v semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siniaková jedenáctým grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.

Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová, jež rovněž slavila první titul z grandslamu, se posunula z osmého místa na šesté. Poražená finalistka Maja Chwaliňská, která do Roland Garros vstupovala v kvalifikaci jako 114. hráčka světa, vylétla po životním turnaji o 93 míst na 21. příčku.

Menšík se po kariérním grandslamovém průlomu posunul v žebříčku o deset míst a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Aryna Sabalenková, je českou jedničkou desátá Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na 13. místě.

JménoNBZ
1.Sinner It.13 500-
2.Alcaraz Šp.9 960-
3.Zverev Něm.7 305-
4.Auger-Aliassime Kan.4 440+2
5.Shelton USA3 920-
6.De Minaur Austr.3 905+1
7.Djokovič Srb.3 760-3
8.Medveděv Rus.3 760-
9.Fritz USA3 720-
10.Cobolli It.3 540+4
12.LehečkaČR2 575-
17.MenšíkČR2 300+10
43.MacháčČR1 120-
65.Kopřiva ČR856+1
JménoNBZ
1.Heliövaara Fin.8 200+3
1.Patten Brit.8 200+3
3.Zeballos Arg.8 030-1
4.Granollers Šp.7 940-1
5.Skupski Brit.7 230-4
6.Cash Brit.6 860-
6.Glasspool Brit.6 860-
8.VavassoriIt.5 530+1
9.Bolelli It.5 320+2
10.Krawietz Něm.4 925-
40.NouzaČR2 205+12
42.RiklČR2 095+7
47.PavlásekČR2 010-
60.Vocel ČR1 596+1
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.9 090-
2.Rybakinová Kaz.8 143-
3.Šwiateková Pol.6 733-
4.PegulaováUSA6 056+1
5.Anisimovová USA5 848+1
6.M. Andrejevová Rus.5 751+2
7.Gauffová USA4 879-3
8.Svitolinová Ukr.4 315-1
9.Mboková Kan.3 670-
10.MuchováČR3 438-
13.NoskováČR3 054-1
28.BouzkováČR1 631-
32.SiniakováČR1 422+4
45.KrejčíkováČR1 211-4
46.BejlekČR1 205-11
47.ValentováČR1 165-5
48.VondroušováČR1 133-4
61.Bartůňková ČR1 048+8
JménoNBZ
1.Siniaková ČR10 500-
2.Townsendová USA9 900-
3.Dabrowská Kan.7 793+1
4.Mertensová Belg.7 298-1
5.Kruničová Srb.6 905-
6.Danilinová Kaz.6 895-
7.Stefaniová Braz.6 575+2
8.Čang Šuaj Čína5 905+2
9.Sie Šu-wej Tchaj-w.5 083+2
10.Ostapenková Lot.4 983+2
51.ŠkochČR1 715-3
52.MalečkováČR1 654-3
63.KrejčíkováČR1 463-4
64.BouzkováČR1 456+5
72.DetiucČR1 231+3
75.SiskováČR1 219-13
83.Nosková ČR1 030-
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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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