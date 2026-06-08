Menšík se po Roland Garros posunul na 17. místo, Muchová zůstává desátá

Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siniaková jedenáctým grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová, jež rovněž slavila první titul z grandslamu, se posunula z osmého místa na šesté. Poražená finalistka Maja Chwaliňská, která do Roland Garros vstupovala v kvalifikaci jako 114. hráčka světa, vylétla po životním turnaji o 93 míst na 21. příčku.
Menšík se po kariérním grandslamovém průlomu posunul v žebříčku o deset míst a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Aryna Sabalenková, je českou jedničkou desátá Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na 13. místě.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|13 500
|-
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|9 960
|-
|3.
|Zverev
|Něm.
|7 305
|-
|4.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 440
|+2
|5.
|Shelton
|USA
|3 920
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|3 905
|+1
|7.
|Djokovič
|Srb.
|3 760
|-3
|8.
|Medveděv
|Rus.
|3 760
|-
|9.
|Fritz
|USA
|3 720
|-
|10.
|Cobolli
|It.
|3 540
|+4
|12.
|Lehečka
|ČR
|2 575
|-
|17.
|Menšík
|ČR
|2 300
|+10
|43.
|Macháč
|ČR
|1 120
|-
|65.
|Kopřiva
|ČR
|856
|+1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Heliövaara
|Fin.
|8 200
|+3
|1.
|Patten
|Brit.
|8 200
|+3
|3.
|Zeballos
|Arg.
|8 030
|-1
|4.
|Granollers
|Šp.
|7 940
|-1
|5.
|Skupski
|Brit.
|7 230
|-4
|6.
|Cash
|Brit.
|6 860
|-
|6.
|Glasspool
|Brit.
|6 860
|-
|8.
|Vavassori
|It.
|5 530
|+1
|9.
|Bolelli
|It.
|5 320
|+2
|10.
|Krawietz
|Něm.
|4 925
|-
|40.
|Nouza
|ČR
|2 205
|+12
|42.
|Rikl
|ČR
|2 095
|+7
|47.
|Pavlásek
|ČR
|2 010
|-
|60.
|Vocel
|ČR
|1 596
|+1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|9 090
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 143
|-
|3.
|Šwiateková
|Pol.
|6 733
|-
|4.
|Pegulaová
|USA
|6 056
|+1
|5.
|Anisimovová
|USA
|5 848
|+1
|6.
|M. Andrejevová
|Rus.
|5 751
|+2
|7.
|Gauffová
|USA
|4 879
|-3
|8.
|Svitolinová
|Ukr.
|4 315
|-1
|9.
|Mboková
|Kan.
|3 670
|-
|10.
|Muchová
|ČR
|3 438
|-
|13.
|Nosková
|ČR
|3 054
|-1
|28.
|Bouzková
|ČR
|1 631
|-
|32.
|Siniaková
|ČR
|1 422
|+4
|45.
|Krejčíková
|ČR
|1 211
|-4
|46.
|Bejlek
|ČR
|1 205
|-11
|47.
|Valentová
|ČR
|1 165
|-5
|48.
|Vondroušová
|ČR
|1 133
|-4
|61.
|Bartůňková
|ČR
|1 048
|+8
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|10 500
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|9 900
|-
|3.
|Dabrowská
|Kan.
|7 793
|+1
|4.
|Mertensová
|Belg.
|7 298
|-1
|5.
|Kruničová
|Srb.
|6 905
|-
|6.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|-
|7.
|Stefaniová
|Braz.
|6 575
|+2
|8.
|Čang Šuaj
|Čína
|5 905
|+2
|9.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-w.
|5 083
|+2
|10.
|Ostapenková
|Lot.
|4 983
|+2
|51.
|Škoch
|ČR
|1 715
|-3
|52.
|Malečková
|ČR
|1 654
|-3
|63.
|Krejčíková
|ČR
|1 463
|-4
|64.
|Bouzková
|ČR
|1 456
|+5
|72.
|Detiuc
|ČR
|1 231
|+3
|75.
|Sisková
|ČR
|1 219
|-13
|83.
|Nosková
|ČR
|1 030
|-